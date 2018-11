Eesti koondis lõpetab aasta mänguga Ungaris

„Muidugi on kahju, et meil on palju mängijaid puudu, sest taoline kohtumine on oluline nii võistkonna kui ka riigi jaoks. Mängijatele, kes tahavad ennast rahvusvahelisel tasemel tõestada, on sellised võimalused harvad ja seetõttu ka väärtuslikud. Mul on kahju mängijatest, kes on vigastatud või ei saa töökohustuste tõttu osaleda. See on alati keeruline, kui keegi on motiveeritud oma rahvuskoondist esindama, kuid ei saa seda nendel põhjustel teha,” lisas peatreener.

Koondise koosseis mänguks Ungariga:

Väravavahid

Diana Truu (28.08.1998) – Tallinna FC Ajax 0/0

Anastasija Zabello (01.02.2001) – Tallinna FC Levadia 0/0

Kaitsjad

Inna Zlidnis (18.04.1990) – Ferencvárosi Torna Club (HUN) 70/0

Pille Raadik (12.02.1987) – Åland United (FIN) 65/0

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 8/0

Elizaveta Rutkovskaja (09.12.1997) – Pärnu JK 8/0

Diana Belolipetskaja (10.10.1998) – Tartu SK 10 Premium 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Kaire Palmaru (11.08.1984) – Pärnu JK 104/10

Katrin Loo (02.01.1991) – Tallinna FC Flora 93/19

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 88/3

Signy Aarna (04.10.1990) – Åland United (FIN) 77/26

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 32/1

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora (laenul Suure-Jaani Unitedist) 6/0

Anastasia Dodeltseva (30.07.1997) – Tallinna FC Levadia 1/0

Anett Kadastu (25.09.1997) – JK Tallinna Kalev 0/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – Palloseura NuPS (FIN) 0/0

Kadri Reinik (19.09.2002) – Pärnu JK 0/0

Emma Treiberg (19.11.2000) – JK Tallinna Kalev 0/0