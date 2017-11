Eesti koondis kohtub eeloleval ööl Vanuatuga, otsepildi võimalus

Eesti jalgpallikoondis peab eeloleval ööl (Eesti aja järgi 23. novembril kell 5.00) Okeaania ringreisi teise maavõistluse, kus vastaseks on Vanuatu.

Vanuatu kohaliku telekanali ja alaliidu kinnitusel tehakse mängust otseülekanne, mille pilt saadetakse Eestisse. Kuna aga süsteemi pole olnud võimalik testida ja tehnilised probleemid on seal piirkonnas tavapärased, siis ei saa Eesti Jalgpalli Liit varasemale kogemusele tuginedes garanteerida, et otsepilt tõrgeteta kohale jõuab. Omalt poolt tehakse kõik, et otsepilt eeloleval ööl jalgpall.ee portaali ja Facebooki lehe „Eesti jalgpall“ vahendusel huvilisteni tuua.

Kui otseülekanne ei õnnestu, siis laetakse maavõistlus täispikkuses järelvaatamiseks üles esimesel võimalusel.

Okeaania ringreis lõpeb Uus-Kaledoonia - Eesti vastasseisuga 26. novembril kell 17 kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi 26. novembril kell 8.00).

Eesti koondise koosseis mänguks Vanuatuga

Väravavahid

1 Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 9/0

12 Andreas Vaikla (19.02.1997) – IFK Mariehamn (FIN) 2/0

22 Matvei Igonen (02.10.1996) – FCI Tallinn 0/0

Kaitsjad

31 Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 14/3

33 Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 6/0

2 Hindrek Ojamaa (12.06.1995) – JJK Jyväskylä (FIN) 3/0

21 Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 3/0

13 Trevor Elhi (11.04.1993) – Nõmme Kalju FC 2/0

18 Sören Kaldma (03.07.1996) – Paide Linnameeskond 1/0

26 Marek Kaljumäe (18.02.1991) – Kemi PS (FIN) 1/0

27 Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FC Flora 1/0

6 Deniss Tjapkin (30.01.1991) – Nõmme Kalju FC 1/0

5 Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

8 Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 45/9

16 Sergei Mošnikov (07.01.1988) – Kemi PS (FIN) 33/2

11 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 14/2

10 Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 7/0

23 Frank Liivak (07.07.1996) – FK Sarajevo (BIH) 6/1

9 Albert Prosa (01.10.1990) – FCI Tallinn 6/1

7 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 4/1

17 Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Tallinna FC Levadia 1/0

20 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FC Flora 0/0