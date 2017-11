Eesti koondis jõudis Vanuatule, kuid mitusada kilo varustust jäi Fidžile

Eesti koondis sai kohaliku aja järgi kolmapäeva hommikul Fidžilt Vanuatule lennates ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui lennufirma mitusada kilo koondise varustust maha jättis, kirjutab Soccernet.

Kuigi lennufirmat oldi juba kuid varem teavitatud täpsest varustuse kogusest, mahust ja kaalust ning toona kinnitati, et kõik on okei ja hästi, ilmnesid esimesed komplikatsioonid juba Fidžil Nadi lennujaamas. Varustust ära andes hakkasid lennujaamatöötajad kahtlema, kas see kõik lennukile ikka mahub ning hoiatasid, et võib esineda probleeme.

Lõplik tõde selgus aga kaks ja pool tundi hiljem Vanuatu pealinnas Port Vilas - mõnekümnekohaline lennuk ei suutnud kogu Eesti koondise varustust, aga ka muude reisijate pagasit kohale toimetada.

Mahajäänud varustuse hulgas on nii mängijate kui koondise abipersonali isiklikke asju, aga näiteks ka mänguvormi pükse, särke ja koguni koondise arsti doktor Kaspar Rõivassepa arstikohver abi osutamiseks vajalike vahenditega.