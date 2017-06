Eesti kõigi aegade parim: Poom või Klavan?

Ragnar Klavani pääs Liverpooli ja mängud põhikoosseisus on paljude vutisõprade peas tõstatanud küsimuse, kas Raku pole juba ületanud Mart Poomi saavutatut ja võime teda pidada Eesti kõigi aegade parimaks jalgpalluriks. Sellised võrdlused on jalgpallis alati subjektiivsed ja päris lõplikku tõde võrdsete pallurite puhul polegi. Sageli aitab aeg setitada mõtteid ja näidata asju uues valguses. Aga alati saab vähemalt püüda kõrvutada olemasolevaid saavutusi ja näitajaid ning katsuda nii objektiivselt kui see võimalik siiski kaht pallurit võrrelda. Proovime!

Eesti koondises on mõlema seis sisuliselt võrdne: Poomil 120, Klavanil 118 mängu. Klavan saab väljakumängijana enda arvele lisada kolm väravat. Muidugi saab välja tuua seda, et Poom oli omal ajal koondisele vajalikum mängija kui Klavan omal ajal. Eelmise sajandi üheksakümnendatel toetus kogu meie mäng kaitsetegevusele ja seal oli kõige suurem lootus Poom, kes oli kõige lähemal rahvusvahelisele tasemele ja kes kümnendi alguses läks mängima Soome, kümnendi keskel Šveitsi ja Inglismaale Portsmouthi. Sealt edasi tuli Derby County. Poomi autoriteet oli just tollast aega ja teiste mängijate koduklubisid arvestades väga suur. Tal ei olnud üheksakümnendatel arvestatavaid asendajaid. Alles Martin Kaalma suutis sajandivahetusel aeg-ajalt vigastuse tõttu eemale jäänud Poomi asendada, olgu selle näiteks või 2001. aasta mälestusväärne 2 : 4 mäng Lillekülas MM-valimängus Hollandi vastu või aasta hiljem sealsamas saavutatud 2 : 1 võit Venemaa üle. Väravas oli neis mängudes Kaalma ja sealtmaalt hakkas Poomile tuge tulema esialgu Sergei Pareiko ja Artur Kotenko poolt.

Klavan on koondisele väga tähtis, aga tänu meie jalgpalli arengule on teda kergem asendada kui omal ajal Poomi. Seega saab Poom koondise eest siiski Klavani ees teatava edu.

Suurepärased klubikarjäärid

Klubidega läheb asi põnevamaks. Kahe suure võrdluses on väiksemate jalgpalliriikide väiksemad klubid vähem tähtsad. Poomile on kõige olulisem klubi Derby County, mille eest ta pidas 191 mängu ja tegi 57 nullimängu (134 mängu ja 41 nullimängu Premier League’is). Sealjuures oli Poom oma suhteliselt väikese klubiga edukas: meistrisarja 134 mängust 41 võitu, 36 viiki, 57 kaotust. Tema osakaal klubis oli vaat et sama tähtis kui Eesti koondises. Kohalik ajakirjandus ülistas oma eestlasest väravavahti ja klubi fännid valisid ta hooajal 1999/2000 aasta parimaks mängijaks – Inglismaal on see väga kõva tunnustus. Väravavahte reastati Carling Opta Player Indexi järgi ning seal figureeris Poom parimatel hetkedel esikolmikus. Ehk teisisõnu: Poom oli omal positsioonil Inglise liiga kolme parema hulgas. Ehk kolmandat moodi: Poom kuulus oma positsioonil maailma absoluutsesse tippu. Derby County peatreener Jim Smith nimetas Poomi avalikult maailma parimaks kollkipriks ja linnakese ajalehes avaldasid sama arvamust kõhklev-vaimustunud kõneviisis paljud sõnasaajad: meil on vist maailma parim väravavaht!?

Poomi karjääri ilmestavad ka mängud Sunderlandi ja Watfordi eest – ta oli Inglismaal renomeega tegija. Sunderlandi eest lõi Poom oma endisele koduklubile Derbyle Inglismaa tugevuselt teises liigas värava, mis saareriigis suurt vastukaja pälvis. Ja kuigi Londoni Arsenali eest pidas Poom vaid kuus mängu, oli ainuüksi lepingu saamine suur imagoloogiline võit nii talle enesele kui ka Eesti jalgpallile. Muuseas: kahes Arsenali eest peetud ametlikus mängus (90 minutit Premier League’is ja 45 minutit liigakarikas) hoidis Poom võrgud puhtad.

Klavan on teinud silmapaistvat väliskarjääri Hollandis, Saksamaal ja Inglismaal. Nullindate keskel mängis ta Almelo Heraclese eest 95 mängu ja lõi neli väravat ning 2009. aastal tuli AZ Alkmaari koosseisus Hollandi meistriks! Ta on esimene eestlane, kes pääses platsile Meistrite liigas. Hollandist viis ta teekond Bundesligasse Augsburgi, mille särgis mängis ta 125 mängu ja skooris neljal korral. Hooajal 2014/2015 oli Augsburg Bundesligas viies ja pääses UEFA Euroopa liigasse. Klavan ise oli üks kahest väljakumängijast Bundesligas, kes mängis kaasa kõik mängud!

Klavani edu jätkus Liverpoolis, kuhu ta siirdus 2016. aastal. Ta tegi mitu head mängu, liigakarikas lõi kuulsa klubi eest ka värava.

Kes keda?

Kuna koondisevõrdlus annab kerge paremuse Poomile, on küsimus selles, kumma klubikarjäär on hiilgavam. Milles Klavan Poomi, milles Poom Klavanit edestab? Joonistame tabeli.

Poom Klavan Tiitlid Inglismaa esiliiga (Sunderland 2003) Hollandi meister (AZ 2009) Tippliigad Inglismaa Saksamaa, Inglismaa (Holland) Tippklubid Arsenal* Liverpool Mänguaeg põhikoosseisus** põhikoosseisus, vahetusmees Koht klubis väga oluline üks paljudest Omal positsioonil klubis/liigas esimeste seas üks paljudest Fännidele aasta mängija Derbys (2000) üks paljudest Eesti parim jalgpallur kuus korda neli korda

* Eelis läheb Klavanile, sest Poom mängis Arsenalis väga vähe

** Tervena oli Poom põhikoosseisus, v.a Portsmouthis

Tabelist näeme, et Klavanil on selge edu tiitlite poolest: Hollandi liigavõidule on Poomil vaid hädapärast vastu panna Sunderlandiga 2003. aastal võidetud Inglismaa esiliiga, mis võimaldas tõusta meistrisarja. Ka tippliigadega on Klavan plussis: tal on kirjas kaks ja pool tippliigat, kuivõrd Holland päris suurte hulka ei kuulu.

Mänguajaga on lood teised: Klavan oli kindel põhikoosseisumängija üksnes Saksamaal. Poom oli seda tervena alati. Ka Poomi positsioon meeskonnas oli ülitähtis – tema päästis tiimile punkte! Klavan oli üks teiste seas. Omal positsioonil, väravas, oli Poom selge esikinnas ja kuulus parimate hulka ka liigas. Ehk siis terves maailmas. Klavan võitleb Liverpoolis seevastu pääsu eest algkoosseisu. Fännidele oli Poom kohati jumala asemik – üks neist kirjutaski meedias, et Derbyt ei päästnud mitte jumal, vaid Poomi tõrjed. Klavan on Liverpoolis jällegi üks paljudest tublidest. Poomi väljapaistvus oma positsioonil ja meeskonnas tähendab omakorda, et ta oli ka rohkem meedias ja pealkirjades. Temast olenes rohkem. Eesti parima auhindasid on Poomil kuus, Klavanil neli.

Samas on Klavanil ees mitu mänguaastat, mille jooksul võib ta Poomist mööduda koondisemängude arvuga. Samuti on Klavanil kõik võimalused ületada Poomi kuus Eesti parima jalgpalluri tiitlit. Kuid see statistika iseenesest ei vii Klavanit Poomist ette. Võti asub välisliigades. Klavan peaks suutma end murdma olgu Liverpooli või mõne muu Inglismaa meeskonna põhikoosseisu. Ta peaks olema omal positsioonil samasugune kindel mees, nagu ta oli Augsburgis. Veel parem, kui ta tõuseks omal positsioonil liiga parimate hulka, mis tähendaks, et ta oleks ühtlasi ka maailma parimate seas. Selles on Klavani peamine mahajäämus Poomist – Poom kuulus oma positsioonil klubi, liiga ja maailma absoluutsesse tippu. Ja see on ka mõõdupuu kõigile, kes tahavad Poomi Eesti kõigi aegade parima jalgpalluri kohalt tõugata.

Kõige parem on seda muidugi teha edurivimehel või ründaval poolkaitsjal, sest sellel positsioonil on kergem silma paista. Kasuks tuleks tippliiga tippklubisse kuulumine, tiitlid ja resultatiivsus. Selles ei ole midagi võimatut ja Poomi seatud latt on ühtaegu kõrgel ja teistpidi siiski ületatav. Poomi CV nõrkuseks on just tiitlite puudus ja vähene mänguaeg tippklubis. Mis muud kui: edasi, väikesed Kentucky poisid üle Eesti!