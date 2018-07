Eesti kohtunikud ja ametnikud teenindavad eurosarjade kohtumisi

Eesti kohtunikud ja ametnikud on lähinädalatel ametis erinevates Euroopa riikides, kui oma kohustusi täidetakse U19 EM-finaalturniiril ning Meistrite liiga ja Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiril.

Eesti Jalgpalli Liidu infrastruktuuri osakonna juhataja Targo Kaldoja on delegaat sel neljapäeval toimuval Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri kohtumises Fääri saartel, kui vastamisi lähevad KÍ Klaksvík (FRO) - Birkirkara FC (MLT).

Euroopa liiga kvalifikatsioonis on ametis ka Eesti kohtunikebrigaadid. 11. juulil toimuva FK Rabotnicki (MKD) – Budapest Honved FC (HUN) mängu kohtunik on Kristo Tohver, keda abistavad Neeme Neemlaid ja Aron Härsing. Neljas kohtunik on Tomi Rahula. Päev hiljem, 12. juulil aset leidva Connah's Quay Nomads FC (WAL) – FC Šahtjor Soligorsk (BLR) mängu kohtunik on Juri Frischer, keda abistavad Silver Kõiv ja Dmitri Vinogradov. Neljas kohtunik on Joonas Jaanovits.

Meistrite liiga eelringis on ametis kohtunike vaatleja, EJLi peakohtunik Uno Tutk, kes hindab 17. juulil Rootsis toimuva Malmö (SWE) – Drita (KVX) kohtumise kohtunikebrigaadi. 18. juulil algaval naiste U19 koondiste finaalturniiril Šveitsis on delegaadina ametis EJLi võistluste osakonna juhataja Kadri Jägel.