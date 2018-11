Eesti jalgpallurite klubid said Norras punktilisa

Taijo Teniste meeskond Bergeni Brann on jätkuvalt kõige kõrgemas mängus, kui viimati alistati kodus 3:1 Strømsgodset. Teniste tegi eile kaasa kogu kohtumise. Vålerenga – Sarpsborg 08 tegid väravateta viigi. Vigastatud Enar Jääger Vålerengat jätkuvalt aidata ei saa, kuid Joonas Tamm sekkus Sarpsborgi poolt mängu 68. minutil vahetusest. Laupäeval peeti Norra kõrgliigas üks kohtumine, kui Kristiansund alistas võõrsil 1:0 Stabæki. Kristiansundi mängijad Andreas Vaikla ja Brent Lepistu jälgisid kohtumist varumeestepingilt.

Täna peetakse Norra kõrgliiga 28. vooru viimane mäng, kui Matvei Igoneni koduklubi Lillestrøm võõrustab üliolulises kohtumises Bodø/Glimti. Nädala keskel sai Lillestrøm kaotuse Norra karikavõistluste poolfinaalis, kui tunnistati Strømsgodseti 3:0 paremust. Igonenile mänguaega ei jagunud.

Brann on 55 punktiga tabelis teisel real, Rosenborgist jäädakse maha viie punktiga. Vålerenga on 38 punktiga kaheksas, Sarpborg 37 punktiga üheksas. Lillestrøm on hetkel üleminekumängudele viival 14. tabelireal, kuid tänase võidu korral tõuseks meeskond lausa 11. kohale.

Aste madalamal, Norra esiliigas, lõpetab Nikita Baranovi koduklubi Sogndal liigahooaja põhiturniiri neljanda kohaga, mis annab neile võimaluse mängida üleminekumänge. Viimati mängis Baranov 90 minutit, kui võõrsil alistati 3:0 Tromsdalen. Üleminekumängude esimene ring näeb ette, et Baranov kohtub põhiturniiri viienda meeskonnaga, kuid see tabelikoht on viimase vooru eel veel lahtine.