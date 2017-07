Eesti jalgpallurid välismaal: väravavahid tegid arvukalt nullimänge

Läinud nädal oli edukas Eesti väravavahtide jaoks – Soomes mängivad puurilukud Mihkel Aksalu, Marko Meerits ja Andreas Vaikla käisid kõik väljakul kahel korral, kuid ühtki palli nende võrku lüüa ei suudetud.

Marko Meerits hoidis puhtana Vaasa Palloseura (VPS) puuri, kui nädala keskel alistati Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri avaringi esimeses kohtumises 1:0 Sloveenia klubi Ljubljana Olimpija. Nädalavahetusel pääses VPSi algkoosseisu ka Markus Jürgenson, kui meeskond viigistas 0:0 Andreas Vaikla ja Mariehamniga. Mariehamn sai möödunud nädalal Soome liigas neli punkti, sest teisipäeval alistati Turu Inter lausa 5:0.

Sarnaselt VPSile mängis möödunud nädalal euromängu Mihkel Aksalu koduklubi Seinäjoki JK, kes tegi Euroopa liigas võõrsil 0:0 viigi Reykjaviki KRi vastu. Möödunud esmaspäeval peetud liigamatš andis SJK-le juurde kolm punkti, kui 1:0 oldi paremad Marek Kaljumäest ja PS Kemist. Kemi sai möödunud nädalal juurde ühe punkti, kui neljapäeval viigistati 1:1 Rovaniemi Palloseuraga. Punktita jäi Ats Purje tööandja Kuopio Palloseura. Eesti koondise ründaja kuulus meeskonna algkoosseisu, kuid võõrsil tunnistati Tampere Ilvese 1:0 paremust. Purje eksis avapoolajal penaltil.

Norra kõrgliigas said eestlased kirja ühe võidu, viigi ja kaotuse. Taijo Teniste ja Sogndal alistasid kodus 1:0 Aalesundi, Enar Jääger ja Vålerenga tegid võõrsi väravateta viigi Bergeni Branniga. Karol Mets ja Stavangeri Viking tunnistasid võõrsil Molde 3:2 paremust. Nikita Baranov ja Kristiansund lähevad väljakule täna õhtul, kui võõrustatakse Rosenborgi, kes troonib tabeli tippu. Eestlaste klubidest on kõrgeimal kohal Vålerenga, kes on 22 punktiga kuues, Sogndal on 19 punktiga 11. kohal ja Kristiansund 16 punktiga 13. tabelireal. Viking on üheksa punktiga 16. ehk viimane.

Valgevene kõrgliigas tõusis teisele kohale Barõssavi BATE, kes alistas Artur Pika abita 2:0 Haradzieja. Donetski Šahtjor on veel kahe punkti kaugusel, lisaks on Donetski meeskonnal mäng varuks. Sergei Mošnikovi koduklubi FK Minsk viigistas viimati 0:0 linnarivaali Minski Krumkatšõga. Mošnikov koosseisu ei kuulunud. Liigatabelis on FK Minsk 16 meeskonna seas 14. kohal.

Läti meeskond Jelgava kohtus möödunud nädala Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiril Ungari meeskonna Ferencvárosega, kui vastasele jäädi alla 0:2. Kevin Kauber sekkus mängu vahetusest kohtumise 70. minutil. Läinud nädal tõi uudise, et uuest hooajast hakkab Poola kõrgliigas pallima Sergei Zenjov, kes sõlmis lepingu kõrgliigaklubi Krakowi Cracoviaga.