Eesti jalgpallurid välismaal: tabamused Purilt, Zenjovilt ja Sappinenilt

Ats Purje ja KuPS said möödunud nädalal kirja kaks 1:1 viiki. Esmalt mängis Purje 68 minutit ning vahetati välja 0:0 seisul, kui võõral väljakul lõppes kohtumine RoPSi vastu 1:1 viigiga. Nädalavahetusel viigistati kodus Espoo Honkaga, kui Purje sekkus mängu 80. minutil vahetusest, mil mõlemad meeskonnad olid värava juba löönud. Albert Prosa TPSi 1:0 võidumängus Turu Interi vastu kaasa ei teinud, kuid 2:2 viigimängus võõrsil Mariehamni vastu pääses ta 2:1 eduseisul platsile 68. minutil. Tabelis on eestlaste klubidest parimal positsioonil KuPS, kes on neljandal kohal (46p). VPS (41p) on kuues, Lahti (37p) seitsmes. SJK hoiab 28 punktiga hetkel üheksandat positsiooni, TPS (26p) on 11. ehk eelviimasel kohal. PS Kemi jääb viimasena TPSist maha kaheksa punktiga.

Tšehhi esiliigas teenis mänguaega German Šlein, kes sekkus Jihlava Vysočina 3:0 võidumängus Vlašimi vastu vahetusest mängu 73. minutil. Mikk Reintamita mänginud Třinec oli võõrsil 1:0 parem Varnsdorfist. 16 meeskonna konkurentsis on Jihlava Vysočina kolmandal ning Třinec 14. kohal. Tšehhi kõrgliigas ei kuulunud Siim Luts Teplice koosseisu, kui tema meeskond kaotas võõral väljakul 0:2 Opavale. Üheksast voorust teenitud üheksa punktiga on Teplice 16 meeskonna seas 12. kohal.

Rumeenia kõrgliigas alistas CFR Cluj võõrsil 1:0 Ilja Antonovi tööandja Hermannstadti, kui koondise poolkaitsja sai kirja 90 minutit. Bulgaaria kõrgliigas tegi täismängu Artjom Artjunin, kui Etar viigistas 1:1 Beroega. Sergei Mošnikov kuulus Kasahstani meistrivõistlustel Kargandõ Šahtjori algkoosseisu ja mängis 53 minutit, kui tema koduklubi kaotas võõrsil 1:2 Kõzõlorda Kaisarile.