Eesti jalgpallurid välismaal: Purjele ja KuPSile pronksmedalid

VPSist punkti kaugusele jäid Turu Inter ning Lahti. Inter tõusis seitsmendale kohale viimase vooruga, kui viigistas viimases voorus võõrsil 2:2 Seinäjoki JK-ga 2:2, kui Mihkel Aksalu oli SJK varumeestepingil. Henri Anieri ja Artjom Dmitrijevi koduklubi Lahti pidi tunnistama PS Kemi 1:2 paremust. Dmitrijevile mänguaega ei jagunud, kuid Anier kuulus meeskonna algkoosseisu ja vahetati 69. minutil 1:0 eduseisus puhkama. Seejärel nõelas Kemi vastu 71. ja 72. minutil. Kemi võiduvärava lõi Maksim Lipin, lisaks tegi täismängu Marek Kaljumäe.

Lahti järel oli tabeli üheksas meeskond SJK, kes kogus 32 punkti ning edestas Mariehamni ühe punktiga. Üleminekumängudega peab leppima Albert Prosa koduklubi Turu Palloseura, kes kaotas viimases voorus 0:4 HJK-le, kui Prosa tegi kaasa kogu kohtumise. Viimase ehk 12. kohaga leppis 24 punkti kogunud Kemi.

Soome esiliigas võidutses HIFK, kes kogus 27 mänguga 54 punkti. Üleminekumängudele pääses teisena 52 punkti kogunud KPV, kes alistas viimases voorus 3:0 KTP. KPV ridades sai täismängu kirja Pavel Marin. Kolmas oli EIF, kes alistas Kevin Kauberi abiga viimases voorus 1:0 Klubi-04 ja kogus 47 punkti.

Euroopa liigas sai täismängu kirja Joonas Tamm, kui Sarpsborg 08 (Norra) tegi kodus 1:1 viigi Malmöga (Rootsi). Andreas Vindheim viis külalised 79. minutil juhtima, kuid Tamme meeskonnakaaslane Ole Jørgen Halvorsen suutis kodupubliku rõõmuks 87. minutil viigistada. Kolme vooru järel on seis väga põnev, kui gruppi juhib Genk (Belgia) kuue punktiga ning Sarpsborg ja Malmö on võrdselt teeninud neli punkti. Türgi meeskond Beşiktaş on kolme punktiga neljandal kohal.

Loe veel

Pärast viiki Euroopa liigas suutis Sarpsborg kodustel meistrivõistlustel Tamme abita alistada 2:1 Haugesundi, kes on tabelis neljas. Liidrite lahingus jäid Taijo Teniste ja Bergeni Brann kodus 1:2 alla Rosenborgile. Samuel Adegbenro viis külalised 14. minutil juhtima, kaks minutit hiljem kahekordistas Rosenborgi edu Mike Jensen. Deyver Vega tõi Branni 48. minutil küll ühe värava kaugusele, kuid rohkem väravaid ei löödud. Teniste tegi kaasa kogu kohtumise. Rosenborg on liiga liider 57 punktiga, Brann jääb nüüd liidrist maha viie punktiga.

Tabeli seitsmes, Kristiansund, võitis kodus 3:2 Sandefjordi. Kristiansundi väravavaht Andreas Vaikla jälgis kohtumist varumeestepingilt, tema meeskonnakaaslane Brent Lepistu koosseisu ei kuulunud. Kristiansund on võitnud kolm mängu järjest. Lähim jälitaja, vigastatud Enar Jäägerita mängiv Vålerenga kaotas viimati võõral väljakul 0:2 Strømsgodsetile. 40 punkti kogunud Kristiansund jääb Vålerengast kolme punkti kaugusele, omakorda ühe punkti kaugusel on üheksandal tabelireal Joonas Tamm ja Sarpsborg 08. 16 meeskonna konkurentsis on 14. kohal Matvei Igoneni koduklubi Lillestrøm, kes kaotas viimati võõrsil 2:3 Ranheimile. Igonen jälgis kohtumist varumeestepingilt.

Hollandi kõrgliigas sai täismängu kirja Karol Mets, kui ta aitas NAC Breda võõrsil 2:2 viigini ADO Den Haagi vastu. NAC Bredal on kümne mänguga kirjas viis punkti, mis annavad 18 meeskonna hulgas hetkel eelviimase koha. Esiliigas andis Rauno Sappinen Den Boschi 2:1 juhtväravale resulatiivse söödu, kui tema meeskond alistas 3:1 FC Eindhoveni. Meeskond on tihedas liigatabelis neljandal kohal, liidrist lahutab neid 11. vooru järel kõigest neli punkti.