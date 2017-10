Eesti jalgpallurid välismaal: Mošnikov lõi Soomes värava, Luts andis Tšehhis väravasöödu

Pärast koondisepausi naasid mängijad oma koduklubide juurde. Mitmed mehed olid heas hoos ning nädalavahetusel resultatiivsed – Sergei Mošnikov lõi Soome kõrgliigas Mihkel Aksalule penaltist värava, Tšehhis andis ilusa resultatiivse söödu Siim Luts.

Mošnikovi koduklubi Kemi PS mängis Aksalu tööandja Seinäjoki JK-ga (SJK) 3:3 viiki. Kuigi Kemi jäi 0:1 kaotusseisu, suudeti mängu tagasi tulla ja Mošnikovi penalti viis teise poolaja alguses meeskonna juhtima 2:1. SJK jäi seejärel 1:3 kaotusseisu, kuid suutis lõpuks punkti siiski kaasa võtta. Nii Kemi kui ka SJK jaoks said möödunud nädala kahest mängust kokku ühe punkti, sest neljapäeval kaotas Kemi Helsingi IFK-le 0:4 ja SJK Helsingi JK-le (SJK) 0:2.

Kahes mängus kuulus meeskonna algkoosseisu Ats Purje, kuid Kuopio Palloseura (KuPS) saagiks möödunud nädalast jäi samuti üks punkt, kusjuures vastased suutsid neile väravaid lüüa eranditult lisaminutitel. Neljapäevases matšis Rovaniemi Palloseuraga, mis lõppes 1:1, läks KuPS mängu 18. minutil juhtima, kuid külalised suutsid seisu viigistada neljandal lisaminutil. Nädalavahetusel tunnistati võõrsil Tampere Ilvese 1:0 paremust, kui kodumeeskonna fännide rõõmuks löödi 1:0 võiduvärav teisel lisaminutil.

Kahel korral käis väljakul ka Vaasa Palloeura – neljapäeval tehti 2:2 viik Turu Interiga, nädalavahetusel jäädi võõrsil 0:3 alla Rovaniemi Palloseurale. Marko Meerits jälgis mõlemat kohtumist varumeestepingilt, Markus Jürgenson pääses esimeses mängus väljakule lisaminutitel ning teises kohtumises teiseks poolajaks.

Hindrek Ojamaa ja Jyväskylä JK (JJK) hoidsid neljapäeval oma puuri puhtana, kui Tampere Ilvesega tehti 0:0 viik. Andreas Vaikla jälgis varumeestepingilt, kuidas tema koduklubi Mariehamn alistas 1:0 Henri Anieri tööandja Lahti. Koondise ründaja pääses väljakule vahetusest kohtumise 61. minutil. Täna õhtul võõrustab JJK Mariehamni ning Lahti mängib võõrsil HJK-ga. Soome liiga tabelit saab vaadata siit.

Tšehhi meistrivõistlustel andis Siim Luts kauni resultatiivse söödu, kui Bohemians 1905 tuli välja kaotusseisust ja alistas 2:1 Ostrava Baniku. Kuigi Ostrava meeskond läks mängu kohaliku jalgpallilegendi Milan Baroši tabamusest 20. minutil juhtima, leidis Luts 33. minutil sööduga üles endise Sillamäe Kalevi ründaja Evgeny Kabaevi, kes viigistas mänguseisu 1:1-le. Bohemiansi võiduvärav sündis 56. minutil, mil täpne oli Dominik Mašek. Bohemians 1905 on tabelis 16 meeskonna konkurentsis 13 punktiga üheksas.

Ilja Antonov kuulus Sloveenia kõrgliigas Velenje Rudari algkoosseisu, mängis 64 minutit, kuid tema meeskond jäi koduväljakul 1:2 alla Mariborile. Rudar läks küll mängu juhtima ja võitis avapoolaja, kuid teise poolaja alguses suutis Maribor viigistada ning lõi võiduvärava 82. minutil. Tabelis on Rudar 19 punktiga kolmas, Maribor on 28 punktiga teisel kohal.

Inglismaa Premier League’is mängis Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kodus 0:0 viiki Manchester Unitediga. Koondise kapten jälgis kohtumist varumeestepingilt. Tabelis on Liverpool 13 punktiga kaheksas, kuid sama punktiarvuga on neist tabelis kõrgemal Burnley, Londoni Arsenal ja Londoni Chelsea. Watford on kahe punkti kaugusel neljandal kohal. Esikolmiku moodustavad Manchester City (22 punkti), Manchester United (20) ja Tottenham Hotspur (17).

Mattias Käit aitas Fulham U23 meeskonnal alistada 0:1 kaotussseisust 2:1 Stoke City eakaaslased. Käit kuulus meeskonna algkoosseisu ning vahetati välja lisaminutitel. Liigatabelis on nüüd nii Fulhamil kui ka Stoke’il kirjas seitsmest mängust kuus punkti, mis annavad tabelis vastavalt 10. ja 11. koha 12 võistkonna konkurentsis.

Norra kõrgliigas on hoo sisse saanud Enar Jäägeri koduklubi Vålerenga, kes sai möödunud nädalal Norra kõrgliigas kaks veenvat võitu – esmalt alistati 3:0 Haugesund, seejärel olid 5:1 üle Aalesundist. Nädalavahetusel said 90 minutit kirja ka Taijo Teniste ja Nikita Baranov, kuid nende koduklubisid kahjuks edu ei saatnud. Teniste ja Sogndal vandusid 0:1 alla Lillestrømile, Kristiansund tunnistas koduväljakul Stavangeri Vikingi 2:0 paremust. Vålerenga tõusis tabelis kaheksandaks, Kristiansund ja Sogndal on vastavalt 12. ja 13. kohal (16 meeskonna konkurentsis).

Poola kõrgliigas ei saanud vigastatud Konstantin Vassiljev ega Ken Kallaste oma koduklubisid aidata. Vassiljevi koduklubi Piast tegi 2:2 viigi Nowy Sączi Sandecjaga, Kallaste tööandja Kielce Korona alistas 2:0 Płocki Wisła. Sergei Zenjov ja Krakówi Cracovia võõrustavad täna õhtul Szczecini Pogońi.

Läti kõrgliigas lõi võiduvärava Kevin Kauber, kui tema tabamus avapoolajal andis Jelgavale võõrsil 1:0 võidu Jurmala Spartaksi üle. Tabelis on Jelgava kaheksa meeskonna konkurentsis kuues. Bosnia ja Hertsegoviina kõrgliigas alistas Frank Liivakuta mänginud Sarajevo võõrsil 3:1 Tuzla Slobodo. Tabelis tõusis Sarajevo kuuendaks.