Eesti jalgpallurid välismaal: Mets teenis väärtuslikku punktilisa, Vaiklal selja taga täiuslik nädal

Eesti jalgpallikoondise kaitsja Karol Metsa leivaisa Stavangeri Viking sai Norra meistrivõistlustel väärt punktilisa, kui nädalavahetusel alsitati Nikita Baranov ja Kristansund tulemusega 2.1.

Nädala alguses oli Viking 2:3 alla jäänud Strømsgodsetile. Kaheksa punkti jätavad Vikingi tabelis viimasele ehk 16. kohale, Kristiansund langes 15. tabelireale 12 punktiga. Kristiansund suutis see-eest nädala keskel edeneda järgmisse ringi karikavõistlustel, kui võõrsil alistati 2:0 Ranheim.

Taijo Teniste ja Sogndal langesid karikasarjas konkurentsist, kui võõrsil tunnistati Florø 1:2 paremust. Nädal lõpetati siiski positiivsel noodil, kui liigas oldi 3:2 üle Sandefjordist. Tabelis tõusis Sogndal üheksandaks. Nende ees kaheksandal tabelireal on Enar Jääger ja Vålerenga, kes suutis möödunud nädala võita nii karika- kui ka liigamängu. Esmalt alistati nädala keskel Ørn Horten lisaajal 1:0 ning seejärel suudeti liigas võõrsil Tromsø võrku lüüa neli palli, kui vastane alistati 4:2. Karikavõistlustel on jäänud konkurentsi 16 võistkonda, neljas ring mängitakse 9. augustil.

Soome kõrgliigas teenisid Andreas Vaikla ja Mariehamn möödunud nädalal kuus punkti. Esmalt alistati Rovaniemi Palloseura 2:1, seejärel oldi nädalavahetusel sama tulemusega üle Ats Purje koduklubist Kuopio Palloseurast (KuPS). KuPSil on läinud nädalast ette näidata vaid punkt, kui nädala keskel tehti võõrsil väravateta viik Jyväskyla JK-ga (JJK). Marek Kaljumäe ja PS Kemi said kirja neli punkti – esmalt alistati võõrsil 4:2 Tampere Ilves, nädalavahetusel tehti JJK-ga 1:1 viik.

Marko Meeritsa ja Markus Jürgensoni meeskond Vaasa Palloseura (VPS) tegi möödunud nädalal kaks viiki. Kolmapäeval kodus toimunud matš HIFKiga lõppes 1:1 viigiga, laupäeval võõrsil Lahtiga peetud mängus jäid väravad löömata. Mihkel Aksalu ja Seinäjoki JK pidid kahel korral tunnistama vastase paremust. Kui nädalavahetusel jäädi kodus 0:3 alla Turu Interile, siis nädala keskel vannuti võõrsil tabeliliidrile Helsingi JK-le (HJK) alla lausa 0:6.

Eestlaste meeskondades on tabelis kõige kõrgemal VPS (19 punkti), kes jääb teisena liidrist HJK-st maha kuue punktiga. KuPS on neljas (18), Mariehamn viies (17), SJK kaheksas (13) ning Kemi on 12 meeskonna konkurentsis kümnes (11).

Artur Pikk ja Barõssavi BATE olid Valgevene meistrivõistlustel 2:1 üle Magiljovi Dneprist. Sergei Mošnikovi koduklubi Minsk tegi väravateta viigi Žodzina Torpedo-BelAZiga. Tabelis on BATE 11. vooru järel teisel kohal, liidrist Šahtjorist jäädakse maha kolme punktiga. Minsk on 16 meeskonna konkurentsis kümnes. Läti kõrgliigas viigistasid Kevin Kauber ja Jelgava võõral väljakul 1:1 Jurmala Spartaksiga. Liigas hoiab Jelgava kaheksa meeskonna seas kolmandat kohta.