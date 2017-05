Eesti jalgpallurid välismaal: Meeritsalt hiilgemäng, Kink lõi värava

Läinud nädalal tundsid Soome jalgpalliliigas võidurõõmu Marko Meerits ja Markus Jürgenson, kes aitasid Vaasa Palloseura (VPS) 2:1 võiduni Helsingi JK üle. Meerits tegi kohtumises lausa 19 tõrjet.

Võit tõstis VPSi liigatabelis viiendaks. Kuues on Kuopio Palloseura, kes alistas viimati Ats Purje abita 4:1 Kemi, kelle ridades mängis Marek Kaljumäe 90 minutit.

Kaotusevalu pidid tundma Mihkel Aksalu ning Andreas Vaikla. Aksalu ja SJK jäid võõrsil 0:1 alla Lahtile, Vaikla ja Mariehamn tunnistasid Tampere Ilves 3:0 paremust. Mariehamn langes tabelis seitsmendaks, SJK kümnendaks. Kemi on tabelis eelviimasel ehk 11. kohal.

Poola kõrgliigas lõppes Kielce Korona – Bialystoki Jagiellonia kohtumine 1:1 viigiga. Ken Kallaste tegi Korona ridades kaasa terve kohtumise, Konstantin Vassiljev sekkus Jagiellonia särgis mängu teiseks poolajaks. Tabelis langes Jagiellonia teisele kohale, kuid liider Poznani Lech on sarnaselt Bialystoki meeskonnaga kogunud 34 punkti. Varssavi Legia ja Gdanski Lechia jäävad kõigest punkti kaugusele. Korona on 21 punktiga kaheksas, kuid Nieciecza ja Szczecin Pogoń on vastavalt seitsmendana ja kuuendana teeninud sama arvu punkte.

Šotimaa kõrgliigas sai võidu kirja Henri Anieri koduklubi, kui Inverness oli 2:1 parem Hamilton Academicalist. Anier tegi kaasa 90 minutit. Henrik Ojamaa tuli Dundee 1:0 võidumängus Kilmarnocki vastu platsile lisaminutitel. Dundee on kõrgliiga alumises grupis kuue meeskonna seas 36 punktiga kolmas, Inverness 28 punktiga viimane ehk kuues. Kahe meeskonna vahele mahuvad Hamilton Academical ja Motherwell, kellel on koos 32 punkti.

Ungari meistrivõistlustel oli resultatiivne Tarmo Kink, kuid tema värav ei päästnud Mezökovesd-Zsoryt 1:5 kaotusest Honvedile. Sergei Zenjov kuulus Gabala algkoosseisu, kuid Aserbaidžaani karikavõistluste finaalis tema leivaisa 0:2 alla Qarabagile. Kaotusevalu pidi tundma ka Ilja Antonov, kui SV Horn kaotas Austria esiliigas 1:3 Wiener Neustadtile.

Norra kõrgliigas said koondislased kirja 90 minutit. Nikita Baranov ja Kristiansund tegid võõrsil 1:1 viigi Tromsøga, sama tulemusega lõppes Enar Jäägeri ja Vålerenga kodumäng Stabæki vastu. Väravaid jäid löömata Taijo Teniste ja Sogndali viigimängus võõrsil Haugesundiga. Kaotusekibedust sai tunda Karol Mets, kui Stavangeri Viking jäi 0:2 alla Sandefjordile.

Valgevene meistrivõistlustel sai 90 minutit kirja Sergei Mošnikov, kuid Minsk kaotas 0:2 Slutskile. Mänguajata jäi Artur Pikk, kui tema koduklubi Barõssavi BATE alistas 6:0 Mazyri Slavia. Täismängu tegi Siim Luts, aga Bohemians 1905 sai Tšehhi kõrgliigas 1:3 kaotuse Praha Slavialt.

Inglismaa Premier League’is jäi mänguajata Ragnar Klavan, kui Liverpool tegi väravateta viigi Southamptoniga ning jätkab tabelis kolmandal kohal. Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistlustel alistas Frank Liivaku koduklubi Sarajevo 1:0 Tuzla Sloboda.