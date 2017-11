Eesti jalgpallurid välismaal: Klavanile ja Liverpoolile kaks suurt võitu

Läinud nädal Euroopa jalgpalliväljakutel kujunes edukaks Ragnar Klavanile ja Liverpoolile. Klavan tegi kaasa täismängu nii Meistrite liigas kui ka Premier League’is, kui Liverpool sai kaks kolmeväravalist võitu.

Esmalt tegi Klavan ajalugu teisipäeval Anfieldil, kui kuulus esimese eestlasena Meistrite liiga mängus algkoosseisu. Kohtumine kulges Liverpooli jaoks edukalt, kui Sloveenia meeskond Maribor alistati 3:0. Oma alagrupis on Liverpool nelja vooru järel kaheksa punktiga liider. Nädalavahetusel alistasid Klavan ja Liverpool Inglismaa kõrgliigas võõrsil 4:1 West Ham Unitedi ning tabelis tõusti viiendaks.

Mattias Käit ja Fulham U21 said valuse kaotuse, kui võõrsil jäädi alla Charlton Athleticu eakaaslastele. Fulham läks mängu neljandal minutil juhtima, kuid avapoolaeg lõppes 1:1 viigiga. 63. minutil sai Fulham taas eduseisu, kuid kahjuks kuulus kohtumise lõpp võõrustajatele, kui 89. ja esimese lisaminuti väravatest saadi 3:2 võit. Käit tegi kaasa kogu kohtumise.

Poola kõrgliigas aitas Ken Kallaste Kielce Koronal tõusta tabelis neljandaks, kui Eesti koondislane mängis nädalavahetusel 90 minutit ja tema meeskond alistas 3:0 Wrocław Śląski. Kallaste sai täismängu kirja ka möödunud esmaspäeval, kui Gdańsk Lechiast oldi võõrsil üle lausa 5:0. Mänguajata jäi Sergei Zenjov, kui Krakówi Cracovia alistas 2:1 Lubini Zagłębie ja tõusis tabelis 14. kohale. Cracovia möödus tabelis Gliwice Piastist, kes pidi Konstantin Vassiljevita mängides tunnistama Nieciecza 2:1 paremust.

Horvaatia esiliigas teist kohta hoidev Gorica alistas viimati 5:2 Novigradi. Esimese värava oma uue koduklubi eest sai kirja Henrik Ojamaa, kes lõi mänguvahendi vasaku jalaga tagumisse ristnurka. Hollandi kõrgliigas sai punktilisa Karol Metsa meeskond NAC Breda, kui võõrsil tehti väravateta viik VVV-ga. Tabelis tõusis NAC Breda üheksa punkti peale, mis annab neile hetkel 18 meeskonna seas 16. koha. Sama palju punkte on teeninud 14.-17. kohta hoidvad meeskonnad, 13. tabelirida jääb kõigest punkti kaugusele.

Norra kõrgliigas said kõik Eesti koondislased kirja 90 minutit, kuid kolm punkti teenisid vaid Nikita Baranov ja Kristiansund, kes olid võõrsil 1:0 üle Moldest. Enar Jääger ja Vålerenga vandusid 0:2 alla Sandefjordile ning sama tulemusega pidid Taijo Teniste ja Sogndal tunnistama Tromsø paremust. Liigatabelis on Vålerenga 36 punktiga üheksas, Kristiansund 34 punktiga 11. kohal. Sogndal on 16 meeskonna konkurentsis 28 punktiga 15. tabelireal.

Sloveenia kõrgliigas jäi Velenje Rudar 1:2 alla Celjele, kui Ilja Antonov tegi kaotusmängus kaasa 90 minutit. Tabelis säilitas Rudar siiski kolmanda koha. Slovakkia kõrgliigas viigistasid Artur Pikk ja Ružomberok võõrsil 1:1 Trnava Spartakiga. Pikk vahetati välja mängu lõpuminutitel. Ružomberok on tabelis 12 meeskonna konkurentsis seitsmendal kohal.

Äsja isaks saanud Siim Luts, kes lapse sünni puhul seekord koondisega ei liitu, ei teinud kaasa ka nädalavahetusel Tšehhi kõrgliigas, kui tema koduklubi Bohemians 1905 tegi 1:1 viigi Olomouci Sigmaga ja langes tabelis kaheksandaks. Mänguajata jäi Frank Liivak, kui FK Sarajevo võitis Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistlustel võõrsil 2:0 Gabela GOŠKi. Liigatabelis on Sarajevo neljandal kohal.