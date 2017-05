Eesti jalgpallurid välismaal: Klavan ja Liverpool lõpetasid hooaja neljandana, Vassiljevi koduklubil oli raske nädal

Läinud nädalavahetusel oli edukas Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli jaoks, kes alistas 3:0 Middlesbrough ning jõudis Inglismaa Premier League’is nelja parema sekka, mis tähendab uuel hooajal võimalust mängida Meistrite liigas.

Klavan kuulus kohtumises Middlesbrough vastu meeskonna koosseisu, kuid jälgis matši varumeestepingilt. Premier League’i võitis tänavu 93 punktiga Londoni Chelsea, kes edestas teiseks tulnud Tottenham Hotspuri seitsme punktiga. Otsepääsme Meistrite liiga alagrupiturniirile ehk kolmanda koha pälvis 78 punktiga Manchester City, kellele Liverpool kaotas kõigest kahe punktiga. Esineliku koht oli õhus veel viimase vooruni, sest Londoni Arsenal jäi hooaja kokkuvõttes Klavani koduklubist vaid punkti kaugusele.

Mattias Käit osales Fulhami U18 meeskonna ridades Hollandis toimunud turniiril ning lõi värava Bremeni Werderile (Saksamaa), kui eestlase tabamus osutus poolfinaalis mängu ainsaks. Finaalis jäädi penaltiseerias alla Attram de Visseri akadeemiale (Ghana).

Norra kõrgliigas said nii Taijo Teniste, Enar Jäägeri kui ka Nikita Baranovi tööandjad läinud nädalal tabelisse juurde kolm punkti (kahest mängust). Jääger ja Vålerenga alistas nädala keskel 1:0 Baranovi ja Kristiansundi. Nädalavahetusel suutis Kristiansund alistada 3:2 Haugesundi, Vålerenga jäi aga 0:2 alla Sarpsborg 08-le. Teniste ja Sogndal olid nädala keskel võõrsil 2:1 üle Moldest, kuid laupäeval tunnistati Bergeni Branni 3:2 paremust. Stavangeri Viking kaotas Karol Metsa sünnipäeval läinud teisipäeval 1:2 Aalesundile. Kõik Eesti koondislased tegid mängudes kaasa 90 minutit. Taas tuleb Viking väljakule täna õhtul, kui võõrsil on nende vastaseks Stabæk. Liigatabelis tõusis Vålerenga üheksandaks (13 punkti), Sogndal on 11. (11) ja Kristiansund 13. kohal (11). Viking on hetkel tabeli põhjas nelja punktiga.

Soome kõrgliigas hoidis puhta puuri Mihkel Aksalu, kui koondise väravavaht aitas Seinäjoki JK (SJK) 3:0 võiduni Rovaniemi Palloseura üle. Marko Meeritsa ja Markus Jürgensoni koduklubi Vaasa Palloseura (VPS) oli 4:1 parem Jyväskylä JK-st. Jürgenson lõi avapoolajal omavärava ning vahetati 45 minuti järel välja, Meerits tegi kaasa kogu matši. 90 minutit sai kirja ka PS Kemi mängija Marek Kaljumäe, kes ei suutnud oma meeskonda päästa 0:1 kaotusest tabeliliidri Helsingi JK vastu. Andreas Vaikla ja Mariehamn viigistasid 1:1 HIFKiga ning võidu sai kirja Kuopio Palloseura (KuPS), kes oli Ats Purje abiga 2:1 parem Lahtist. Purje mängis 75 minutit ning vahetati puhkama 2:0 eduseisul. Tabelis on VPS teine, KuPS kolmas, SJK viies ja Mariehamn kuues. Kemi on 12 meeskonna konkurentsis 11. tabelireal.

Poola meistrivõistlustel teenis Bialystoki Jagiellonia möödunud nädalal kahest mängust kokku ühe punkti. Konstantin Vassiljev kuulus mõlemas mängus meeskonna algkoosseisu. Nädala keskel jäädi Gdanski Lechiale alla lausa 0:4, kuid nädalavahetusel tehti väravateta viik Varssavi Legiaga, kes on liiga liider. Jagiellonia, Poznani Lech ja Lechia on teeninud võrdselt 38 punkti. Ken Kallaste koduklubi Kielce Korona alistas nädala keskel 3:2 Krakowi Wisla, kui koondise vasakkaitsja tegi kaasa kogu matši. Korona tuleb väljakule taas täna õhtul, kui võõrsil on nende vastaseks Nieciecza. Võiduga tõuseks Korona kuuendalt kohalt viiendaks.

Valgevene kõrgliigas viigistasid Sergei Mošnikov ja Minsk 0:0 Magiljovi Dnepriga. Mošnikov alustas kohtumist varumeestepingilt, kuid pääses 61. minutil väljakule. Mänguajata jäi Artur Pikk, kui Barõssavi BATE alistas 1:0 Minski Dinamo. BATE on tabelis teisel kohal, Minsk on 16 meeskonna seas 13. kohal.

Šotimaa meistrivõistlustel peeti nädalavahetusel viimase vooru mänge. Inverness sai 3:2 võidu Motherwelli üle, kuid lõpetas hooaja siiski viimasel kohal. Henri Anier kuulus viimase vooru mängus meeskonna koosseisu, kuid mänguaega ei teeninud. Pääsemaks üleminekumängudele pidi Inverness lisaks enda võidule lootma, et Hamilton Academical enamat viigipunktist ei teeniks, kuid meeskond suutis end olulisel hetkel kokku võtta ning alistas Henrik Ojamaa ja Dundee 4:0. Ojamaa tuli väljakule teiseks poolajaks, mil seis oli juba 0:2. Mõlemad eestlased sekkusid mängu vahetusest ka nädala keskel, kui Invernessi ja Dundee omavahelisest lahingust väljus 2:0 võitjana Inverness. Dundee pälvis meistrivõistlustel 12 meeskonna osavõtul kümnenda koha. Šotimaa meistiks krooniti taas Glasgow Celtic.

Tšehhi kõrgliigas alistas Bohemians 1905 tulemusega 2:0 Karvina. Siim Luts meeskonna koosseisu ei kuulunud. Ilja Antonov teenis Austria esiliigas mänguaega 11 minutit, kuid SV Horn kaotas 0:3 Innsbrucki Wackerile. Tabelis on Horn viimase vooru eel viimane ning hooaja lõppedes langetakse esiliigast välja. Läti meistrivõistlustel mängis Kevin Kauber kümme minutit, kui Jelgava jäi 0:3 alla Liepajale.

Mänguajata jäi Frank Liivak, kui Sarajevo alistas Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistlustel Željezničari. Viimase vooru eel on Sarajevol kolmandana koos 59 punkti, Željezničarist jäädakse maha punktiga. Omakorda punktiga kaotab Željezničar hetkel tabeliliidrile, kelleks on 61 punktiga Zrinjski. Tarmo Kink ja Mezőkövesd-Zsóry olid Ungari kõrgliigas 3:2 üle Paksi SE-st. Kink kuulus meeskonna algkoosseisu ja mängis 65 minutit. Tabelis tõusis Mezőkövesd-Zsóry kaheksandaks.