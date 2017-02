Läinud nädal oli mitme Eesti jalgpalluri jaoks Euroopa väljakutel edukas. Marek Kaljumäe ja Kevin Kauber lõid värava, mitmed koondislased said kirja väravasöödu ning Šotimaa kõrgliigas olid eestlaste klubidel hea nädalavahetus.

Šotimaa meistrivõistlustel saatis edu Dundeed, kes alistas Henrik Ojamaa abiga 5:1 eestlase endise koduklubi Motherwelli. Ojamaa kuulus meeskonna algkoosseisu ning andis resultatiivse söödu. Möödunud nädalal jäi mänguajata Henri Anier, kuid Inverness alistas 2:1 Glasgow Rangersi ja tõusis tabelis eelviimaseks (11.). Dundee on tabelis jätkuvalt kuues.

Kevin Kauber tegi skoori Jelgava (Läti) hooajaeelses sõprusmängus FC Stumbrasi (Leedu) vastu, kui näitas head kiirust, mängis üle vastase väravavahi ning lükkas palli tühja võrku. Kuigi eestlase värav viis Jelgava 1:0 juhtima, pidi Kauberi koduklubi lõpuks tunnistama vastase 1:2 paremust.

Soome karikavõistlustel sahistas võrku Marek Kaljumäe, kui Kemi alistas HauPa tulemusega 6:1. Karikavõistlustel on Kemi pidanud neli kohtumist, teeninud seitse punkti ning on kuueliikmelises alagrupis hetkel kolmas. Järgmine mängupäev on ees ootamas kolmapäeval, kui Kemi kohtub võõrsil Rovaniemi Palloseuraga. Lisaks kohtuvad samal päeval Seinäjoki JK (Mihkel Aksalu) – Vaasa Palloseura (Marko Meerits, Markus Jürgenson) ning Mariehamn (Andreas Vaikla) – Turu Inter.

Poola kõrgliigas andis Konstantin Vassiljev väravasöödu, kuid Bialystoki Jagiellonia jäi võõrsil 1:3 alla Krakowi Wislale ning on tabelis teisel kohal. Ken Kallaste ja Kielce Korona langesid pärast 1:4 kaotas Gdynia Arkale kümnendaks, koondise vasakkaitsja viimases kohtumises kaasa ei teinud.

Inglismaal käis möödunud nädalal kahel korral väljakul Mattias Käit ning Fulham U23 sai kirja nii võidu kui ka kaotuse. Esmalt lõpetas meeskonna kaotuseta seeria West Ham United U23, kes oli Fulhamist liigas üle 2:0, kuid nädala teises pooles saadi kirja võit karikavõistlustel, kui alistati 4:2 Charlton Athletic. Võiduga kindlustas Fulham U23 alagrupist edasipääsu. Inglismaal naaseb pärast väikest pausi platsile Liverpool (Ragnar Klavan), kes kohtub täna õhtul võõrsil Premier League’is valitseva meistri Leicester Cityga.

Ilja Antonov tegi oma liigadebüüdi Austrias, kui tema uus koduklubi Horn alistas võõrsil tänu Eesti poolkaitsja väravasöödule Lustenau. Tegu oli meeskonna esimese mänguga esiliigas pärast talvepausi ning Horn on kümne meeskonna konkurentsis 22 punktiga (21-st mängust) kaheksas. Läinud nädalavahetusel tehti algust ka Iirimaa esiliigaga, kuid Sander Puri ja Waterford pidi avavoorus võõrsil 0:1 alla vanduma Athlone Townile.

Tarmo Kink sekkus Ungaris mängu 81. minutil, kui Mezőkövesd-Zsóry kaotas võõrsil 0:5 Paksi SE-le. Siim Luts ja Bohemians 1905 tegid Tšehhi kõrgliigas 0:0 viigi Slovackoga, koondise poolkaitsja teenis mänguaega 15 minutit. Bosnia ja Hertsegoviinas jäi mänguajata Frank Liivak, kui Sararejevo alistas 1:0 Vitezi. Karol Mets ja Stavangeri Viking tegid treeningmängus viimati 2:2 viigi Haugesundiga, Nikita Baranov ja Kristiansund alistasid 1:0 Sandefjordi (kõik Norra).