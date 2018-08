Eesti jalgpallurid välismaal: Joonas Tamme koduklubile eurosarjas viik ja liigas võit

Taijo Teniste ja tabeliliider Bergeni Brann jäid võõrsil 1:5 alla Moldele. Teniste sai kirja 90 minutit. Kristiansund kaotas võõrsil 0:3 Bodø/Glimtile, kui Kristiansundi algkoosseisu kuulus Brent Lepistu, kes tegi kaasa avapoolaja. Tema meeskonnakaaslane Andreas Vaikla jälgis kohtumist varumeestepingilt. Vooru lõpetab tänaõhtune kohtumine Haugesund – Vålerenga. Vålerenga kaitsja Enar Jääger teenis mänguminuteid läinud nädala alguses duubelmeeskonna rivistuses, kui tugevuselt kolmandas liigas alistati 3:1 Egersund. Jääger kuulus algkoosseisu ning vahetati välja 66. minutil, kui seis oli 0:0.

Vaatamata suurele kaotusele on Brann jätkuvalt tabelis esimesel kohal 38 punktiga, kuid Rosenborgi edestatakse vaid ühe punktiga. Molde on 33 punktiga kolmas, Sarpsborg 08 nende järel 32 punktiga neljas. Eestlaste meeskondadest on Kristansund ja Vålerenga 24 punktiga vastavalt kaheksandal ja üheksandal kohal, kuid Vålerenga omab täna õhtul võimalust tõusta seitsmendaks. Lillestrøm on 16 meeskonna konkurentsis 15 punktiga 13. kohal, kuid sama palju punkte on kirjas ka tabeli 14. ja 15. meeskonnal (Stabæk ja Start).

Nädalavahetusel tehti algust Inglismaa Premier League’iga, kui vigastatud Ragnar Klavanita mänginud Liverpool sai 4:0 võidu West Ham Unitedi üle. Väljakul käis Mattias Käit, kes tegi Fulham U23 meeskonna 2:2 viigimängus Manchester Unitedi eakaaslaste vastu kaasa terve kohtumise. Nädalavahetusel tehti algust ka Hollandi kõrgliigaga, kui Karol Mets ja NAC Breda jäid võõrsil 0:5 alla AZ Alkmaarile. Mets tegi kaasa 90 minutit.

Poola kõrgliigas pidi Legnica Miedź võõrsil tunnistama Gdański Lechia 0:2 paremust. Miedźi eest sai 90 minutit ja kollase kaardi kirja Henrik Ojamaa, Artur Pikk koosseisu ei kuulunud. Sergei Zenjovi koduklubi Krakówi Cracovia viigistas võõrsil 1:1 Szczecini Pogońiga. Zenjov sekkus mängu 58. minutil, kui Cracovia oli 0:1 kaotusseisus. Ken Kallaste koduklubi Kielce Korona tuleb väljakule täna õhtul, kui võõrustatakse Wrocławi Śląski. Konstantin Vassiljevi tööandja Gliwice Piast vandus 1:3 alla Varssavi Legiale. Vassiljev teenis mänguaega duubelmeeskonna ridades, kui tugevuselt viiendas liigas alistati Mokre Orzeł 3:2. Vassiljev sai kirja ühe värava.

Soome kõrgliigas kuulus Ats Purje Kuopio Palluseura algkoosseisu, kui tema meeskond alistas kodus 3:1 PS Kemi. Purje vahetati välja 76. minutil 2:0 eduseisul. Kemi ridades sai täismängu kirja Marek Kaljumäe, Maksim Lipin tegi kaasa teise poolaja. Lahti tegi kodus väravateta viigi Turu Interiga. Nii Henri Anier kui ka Artjom Dmitrijev tulid Lahti särgis mängu vahetusest (vastavalt 75. ja 83. minutil). Mihkel Aksalu jälgis varumeestepingilt, kuidas tema koduklubi alistas võõrsil 2:0 Vaasa Palloseura. VPSi algkoosseisu kuulus Hindrek Ojamaa (67 minutit), Marko Meerits vaatas kohtumist varumeestepingilt.

Eestlaste meeskonnad Soome kõrgliigas esikolmikusse ei kuulu, kuid KuPS tõusis neljandaks, Lahti on viies ja VPS kuues. Kõigil kolmel on kirjas 35 punkti ning Espoo Honka on kolmandana kahe punkti kaugusel. Lahtil on võrreldes lähimate rivaalidega mäng varuks. PS Kemi on 16 punktiga eelviimasel ehk 11. kohal, sama punktisummaga on viimasel tabelireal Albert Prosa uus tööandaja Turu Palloseura. Viimatises 0:3 kaotusmängus Honka vastu tegi Prosa kaasa kogu kohtumise.