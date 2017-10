Eesti jalgpallurid välismaal: Jääger säras ründefaasis, Pikk tegi debüüdi

Möödunud nädalavahetusel näitasid Euroopa väljakutel oma oskuseid mitmed Eesti jalgpallikoondislased. Kuigi Enar Jäägerit hinnatakse enim tema kaitseoskuste pärast, ei hoidnud 32-aastane eestlane end tagasi ka ründefaasis, kui ta lõi Norra kõrgliigas värava ja andis ühe resultatiivse söödu.

Vålerenga alistas eile lausa 7:1 Stavangeri Vikingi. Avapoolaeg võideti 4:0, kui Jääger lõi meeskonna kolmanda tabamuse ja andis neljandale resultatiivse söödu. Tänu võidule tõusis Vålerenga tabelis seitsmendaks, kuid kaheksandale reale langenud Odd, kes jääb Jäägeri koduklubist ühe punkti kaugusele, peab oma 26. vooru kohtumise täna õhtul.

Samuti Norra kõrgliigas pallivad koondise kaitsjad Taijo Teniste ja Nikita Baranov said ka kirja 90 minutit, kuid nad aitasid oma koduklubid viikideni. Teniste ja Sogndal viigistasid 3:3 Sarpsborg 08-ga, kuigi Sogndal võitis avapoolaja 3:1. Vastaste viigivärav sündis 88. minutil. Baranov ja Kristiansund mängisid võõrsil Aalesundiga, kui kohtumine lõppes 1:1 viigiga. 68. minutist vähemuses mänginud Kristiansund asus matši 86. minutil juhtima, kuid kodumeeskond lõi viigivärava neljandal lisaminutil.

16 meeskonnaga liigas on Kristiansund 30 punktiga 12. kohal, Sogndal on nende järel 28 punktiga 13. tabelireal.

Oma debüüdi uues koduklubis tegi kaitsja Artur Pikk, kes mängis Slovakkia kõrgliigas oma esimesed 90 minutit. Pikk aitas võõral väljakul Ružomberoki 3:0 võiduni Senica vastu. 12 meeskonnaga liigas on nüüd mängitud 13 vooru, Ružomberok tõusis 22 punktiga viiendaks. Liigatabelis tipus on 33 punktiga Trnava Spartak.

Hollandi kõrgliigas mängis Karol Mets 90 minutit, kuid tema koduklubi NAC Breda jäi 0:2 alla PEC Zwollele. Breda langes 18 meeskonnaga liigas üheksa vooru järel 16. kohale üheksa punktiga.

Koondise kapten Ragnar Klavan möödunud nädalal mänguaega ei teeninud, kui tema koduklubi Liverpool alistas esmalt Meistrite liigas võõrsil 7:0 Maribori (Sloveenia), kuid kaotas seejärel Premier League’is võõral väljakul 1:4 Tottenham Hotspurile. Aste madalamal sai Mattias Käidi koduklubi Fulham 1:2 kaotuse Aston Villalt.

Tšehhi kõrgliigas alistasid Siim Luts ja Bohemians 1905 tulemusega 4:2 Jihlava Vysočina. Luts tegi kaasa avapoolaja, mille Bohemians võitis tänu Evgeny Kabaevi kübaratrikile 3:0. Koondise poolkaitsja teenis ka kollase kaardi. Sloveenia kõrgliigas lükati edasi Ilja Antonovi koduklubi Velenje Rudari mäng. Rudar pidi nädalavahetusel võõrsil mängima Krškoga, kuid suurte vihmahoogude tõttu matši ei toimunud.

Poola kõrgliigas mängivatest koondislastest on vigastatud Ken Kallaste ja Konstantin Vassiljev. Viimasti ei õnnestunud mänguaega teenida ka Sergei Zenjovil, kui Krakowi Cracovia alistas Szczecini Pogońi 3:0. Vassiljevi koduklubi Gliwice Piast tegi 2:2 viigi Zagłębie Lubiniga, Kallaste leivaisa Kielce Korona viigistas 3:3 Zabrze Górnikuga.

Soome kõrgliigas teenis kolm punkti juurde Kuopio Palloseura, kes alistas reedel 2:1 Jyväskylä JK. Ats Purje mängis võidumängus 69 minutit, Hindrek Ojamaa sai JJK eest kirja täismängu. Ojamaa mängis ka möödunud nädala alguses 90 minutit, kui tema meeskond alistas 1:0 Mariehamni. Möödunud nädalal jäi Mariehamni särgis mänguajata Andreas Vaikla, kuid tema meeskond sai siiski kolm punkti, sest reedel oldi võõral väljakul 3:0 üle Rovaniemi Palloseurast.

Henri Anier lõi värava, kuid Lahti kaotas möödunud nädalal kaks mängu – esmalt jäädi esmaspäeval 0:3 alla HJK-le, reedel aga 1:2 Vaasa Palloseura. Anier viis küll meeskonna mängus VPSi vastu 1:0 juhtima, kui ta 12. minutil lõi penalti Marko Meeritsa seljataha, kuid Vaasa pöörast otsustavatel hetkedel mängu enda kasuks. Vaasa viigistas juba avapoolajal, kuid võiduvärav sündis kolmandal lisaminutil. Mänguaega teenis ka Markus Jürgenson (VPS), kes pääses väljakule 75. minutil.

Kaks palli pidi viimase kümne minutiga oma võrgust noppima Mihkel Aksalu, kui Seinäjoki JK tegi võõrsil 2:2 viigi HIFKiga. SJK võitis küll avapoolaja 2:0, kuid mängu kangelaseks tõusis vahetusest sekkunud Mikael Forssell, kes lõi ühe värava tagasi 81. minutil ning viigistas kolmandal lisaminutil. Sergei Mošnikovi ja Marek Kaljumäe koduklubi PS Kemi kaotas võõrsil 0:1 Tampere Ilvesele. Mošnikov mängis 71 minutit, Kaljumäe koosseisu ei kuulunud.

Soome kõrgliigat juhib 76 punkti HJK, järgmisel real on Purje koduklubi KuPS, kes on teeninud sarnaselt Tampere Ilvesele 53 punkti. Mariehamn on 49 punktiga neljas, Lahti 46 punktiga viies ja SJK 44 punktiga kuues. Tabeli alumise poole moodustavad RoPS, VPS (mõlemad 39 punkti), Turu Inter (38), PS Kemi (32), HIFK (29) ja JJK (23).

Läti kõrgliigas viigistas Jelgava 1:1 Metta/LU-ga, kui Kevin Kauber mängis 72 minutit. Mänguajata jäi Frank Liivak, kui Sarajevo alistas võõral väljakul liidri Zrinjski 3:1 ja tõusis tabelis neljandaks.