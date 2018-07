Eesti jalgpallurid välismaal: Henri Anieri koduklubi tõusis kolmandaks, Henrik Ojamaa tegi debüüdi

Kui nädala lõpus suutis Lahti tabeli tipus oleva HJK alistada, siis nädala alguses jäi Marko Meeritsa ja Hindrek Ojamaa koduklubi Vaasa Palloseura HJK-le alla 0:5. Meerits seisis postide vahel kogu kohtumise, Ojamaa kuulus algkoosseisu ja mängis 68 minutit. Nädalavahetusel peetud VPS-i 1:0 võidumängus PS Kemi vastu pääses väljakule Ojamaa, kes sekkus mängu 63. minutil. Marek Kaljumäe oli Kemi ridades väljakul kogu kohtumise. Kaljumäe oli teinud täismängu kaasa ka möödunud esmaspäeval võõrsil Mariehamni vastu, kui 1:0 eduseisust jäädi vastasele alla 1:2.

Loe veel

Tabeliliider on 18 mängu pidanud HJK, kes on kogunud 39 punkti. Rovaniemi Palloseura on 32 punktiga (17-st mängust) teine ning Lahti tõusis 29 punktiga (16) kolmandaks. Neljas on KuPS, kes on sarnaselt Espoo Honkale kogunud 26 punkti. KuPS on aga pidanud 18 kohtumist ning Honka vaid 16. VPS on 17 mänguga kirja saanud 24 punkti, sama tulemus on ette näidata Tampere Ilvesel. Seitsmepunktilise kaotusega on kaheksas Turu Inter (16 mängu), kes edestab 15 punkti kogunud Mariehamni (17 mängu) kahe punktiga. SJK on 13 punktiga (16) kümnes, Turu Palloseura on samuti 16-st mängust kogunud 13 punkti. PS Kemi on tabelis viimane 11 punktiga (16).

Norra kõrgliigas sai vigastatud Taijo Tenisteta mänginud Bergeni Brann kodus üllatavalt suure kaotuse, kui nädalavahetusel jäädi Moldele alla 0:4. Nädala alguses oli Brann saanud kolm punkti võõrsilt, kui Odd alistati 1:0.

Enar Jäägeri koduklubi Vålerenga viigistas eestlase abita laupäeval 2:2 Bodø/Glimtiga. Pühapäeval kohtusid eestlaste klubid Kristiansund – Sarpsborg 08. Kohtumine lõppes tulemusega 1:1 ning mänguaega teenisid kaks eestlast. Joonas Tamm (Sarpsborg) oli väljakul kogu kohtumise, Brent Lepistu (Kristiansund) pääses väljakule 81. minutil. Lepistu tiimikaaslane Nikita Baranov jälgis mängu varumeestepingilt ning Andreas Vaikla koosseisu ei kuulunud. Vooru lõpetab täna õhtul Matvei Igoneni koduklubi Lillestrømi ning Strømsgodseti vaheline kohtumine.