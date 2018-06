Eesti jalgpallur lõi noortekoondise võidumängus koguni 6 väravat

Eesti U16 jalgpallikoondis kohtus täna treeningmängus võõrsil Berliini U16 koondisega ning võitis 6:4. Kõik Eesti koondise väravad lõi seejuures Aleksandr Šapovalov.

Eesti jäi kaotusseisu juba teisel minutil, kuid Šapovalovi päeva esimene tabamus viigistas mänguseisu 1:1-le. Berliin asus mängu taaskord juhtima, kuid poolajavileks oli Eesti juba 3:2 ees, kirjutab jalgpall.ee.

„Me ei saanud kohtumise alguses end piisavalt hästi mängu sisse,“ nentis noortekoondise peatreener Norbert Hurt. „Vastane leidis oma käigud üles ning muutusid ohtlikuks, sest andsime neile liiga palju ruumi. Saime küll oma read lõpuks korda, aga see võttis liiga kaua aega. Kui me oma käigu, tänase mängu puhul Šapovalovi, üles leidsime, siis olime ohtlikud. Kuna nemad ründasid suure jõududega, siis oli meil ees ruumi, mida ära kasutada.“

Eesti asus teise poolaja alguses mängu juhtima 4:2, kuid lasi seejärel vastastel mänguseisu 4:4-le viigistada. Mängu lõpus lõi Šapovalov veel kaks väravat, mis aitasid Eesti täna 6:4 võidule.

„Rääkisime poolajal meeskonnaga, et me pole mängupildiga rahul ja võib öelda, et teisel poolajal mängisime distsiplineeritumalt ning vastastel ei tekkinud enam nii häid võimalusi. Vastane oli kõrgemale tõusnud ning see andis meile pärast pallide võitmist võimaluse ees ohtlikud olla,“ kirjeldas Hurt mängu käiku.