Eesti jalgpallis tehti reeglimuudatus: väikestel karikavõistlustel kaob lisaaaeg

Lisaaja kaotamine on olnud trendiks ka mitmel teisel Eesti võistlusel. Näiteks mullu selgus nii meeste kui ka naiste Superkarikavõitja normaalajale järgnenud penaltiseerias.

Väikestest karikavõistlustest võtavad iga-aastaselt osa II ja madalamate liigade võistkonnad. Seni on oma huvi üles näidanud juba 57 meeskonda ning sinna on lisandumas rahvaliigas pallivad võistkonnad, mistõttu on lõplik osalejate arv veel selgumisel.

1/64-finaalid toimuvad esialgse plaani järgi märtsi lõpus (27.-31. märts) ning karikas kulmineerub finaalkohtumisega A. Le Coq Arenal 11. septembril.