Eesti jalgpallipublikul on peagi oma silmaga võimalik näha Meistrite liiga karikat

Kuidas saab Eesti inimene sellele mängule pileti? "5. juunil algab UEFA piletisüsteemi kaudu registreerimine," selgitas Uiboleht. "Kui tähtaeg kukub, toimub piletitaotluse esitanute vahel piletiloos. See on tavaline protseduur ka näiteks MM-il ja EM-il."

"Eelmisel aastal Makedoonias oli 130 000 piletitaotlust ja seal oli natuke alla 30 000 pealtvaatajaga staadion. Kui vaadata neid suurusjärke, siis kahjuks on paratamatus, et kümned tuhanded jäävad kindlasti piletita. Lõplikke piletinumbreid pole UEFA kinnitanud, aga võib öelda, et suurusjärgus 60 protsenti läheb vabamüüki. Ülejäänud 40 protsenti läheb mõlema võistkonna fännidele pluss VIP-külalistele."

Uibolehel eestlastele ka väike rõõmusõnum, nimelt soosib UEFA oma piletiloosis alati kohalikku publikut. "Oleme seniste finaalide põhjal aru saanud, et kohalikud inimesed on mingitpidi eelistatud. See on UEFA rida, aga kui vaadata Makedoonia või Trondheimi finaali, siis kindlustatakse see, et kohalikud ei jääks pika ninaga. Loomulikult osa ikka jääb, sest piletidefitsiit on alati," selgitas Uiboleht.