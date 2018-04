Eesti jalgpallinoored said Leedust jagu

Peatreener leidis kohtumistest nii positiivseid hetki kui asju, mis vajavad parandamist: „Islandiga oli hea mäng kaitsefaasi harjutamiseks. Olen rahul sellega, kuidas tüdrukud tolles kohtumises võitlesid. Kahjuks jäi meil puudu kiirusest enda rünnakute ehitamisel. Teises mängus Bulgaariaga oleksime võinud viiki mängida, aga palliga ei olnud me võib olla piisavalt julged. Tänases mängus oli ka puudujääke palliga, aga saime selle vastasega paremini kui teistega. Üldkokkuvõttes olen tüdrukutega rahul, sest iga mänguga nad parandasid oma esitust. On näha, et nad võtsid omaks informatsiooni teatud olukordade kohta ja püüdsid õpitut mängus näidata ja ellu viia,” ütles Jekimova lõpetuseks.

Loe veel