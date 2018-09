Eesti jalgpallinoored kaotasid Valgevenele

Eesti noortekoondise peatreener Argo Arbeiter jäi vaatamata kaotusele oma hoolealuste mänguga rahule.

„Ülesanded, mis said mängijatele seatud, olid täna väljakul täidetud. Mängisime kaitsest lähtuvalt, oma tugevustele ja poisid võitlesid! Palliga olid vastased rohkem, aga liigselt ohtlikuks nad meie jaoks ei muutunud. Esimesel poolajal oli neil üks ohtlik olukord, aga ei enamat – nemad palliga ja meie kindlalt palli all. Pärast esimest kümmet minutit pidime natuke oma mängu korrigeerima, aga ei enamat. Meil oli avapoolajal kolm korralikku kontrarünnakut ja need jäävad natuke kripeldama, sest kasvõi ühe oleks võinud realiseerida,“ sõnas Arbeiter pärast kohtumist.

„Värav tuli teisel poolajal, kui meil oli taas kontrarünnak ja tõusime, aga järgnes rumal söödueksimus. Selge oli see, et sellises olukorras pidanuksime mängu seisma panema, aga see oli ainus kord, kus jäid korra ülesanded täitmata. Seejärel jätkus mäng sarnases rütmis – nemad otsisid, proovisid, aga ei loonud võimalusi ja meil olid mõned kontrarünnakud, aga samuti ei suutnud lahendusi leida,“ kirjeldas Arbeiter mängupilti.

„Need on esimesed mõtted värskelt pärast lõpuvile, kindlasti saab suuremaid järeldusi pärast video vaatamist teha. Aga teiseks mänguks vahetan kõik mängijad välja – vaid üks päev jääb kohtumiste vahele ja oktoobris eelseisva EM-valikturniiri eel on mõistlik mängijatele võimalus anda.“

Kaks võistkonda lähevad taas vastamisi ülehomme, kui 8. septembril kõlab avavile kell 13. Kohtumine toimub taas EJLi TNTK staadionil.

Eesti U19 koondise aasta kulmineerub oktoobris Eestis toimuva valikturniiriga, kus meie vastasteks on Soome, Taani ja Itaalia.