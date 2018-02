Eesti jalgpallinaiskond kohtub Soome kõrgliigaklubiga

Eesti jalgpallinaiskond võõrustab sel kolmapäeval treeningkohtumises soomlaste PK-35 Vantaa naiskonda.

Koondise jaoks on see aasta kolmas sõpruskohtumine. Eelmisel nädalal viibiti Maltal, kus mindi kahel korral vastamisi kohaliku koondisega ning sealt naasti võidu ja kaotusega.

PK-35 on Soome naiste kõrgliigas palliv klubi ning eelmisel hooajal jäädi napilt ilma esikohast, kui ühe punktiga jäädi alla Honkale. Eesti – PK-35 Vantaa kohtumine peetakse EJLi jalgpallihallis ning mäng algab kell 19.15. Kuna vastaseks on klubivõistkond, on tegemist mitteametliku kohtumisega. Mänguaeg on 2x40 minutit. Sissepääs kohtumisele on tasuta.

Peatreener Jarmo Matikainen kutsus koondisesse 23 mängijat ning tema sõnul on treeningkohtumine heaks kohaks, kus kasutada erinevaid mängijaid. „Kolmapäevased kogunemised koondisega võimaldavad meil töötada paljude mängijatega ja neid proovile panna. PK-35 on tugev ja kvaliteetne vastane ning mäng nendega on meie koondise kandidaatidele heaks proovikiviks.” selgitas peatreener koosseisu valikuid.

Kohtumiseks liituvad koondisega ka igapäevaselt Soome klubis Åland Unitedis pallivad Signy Aarna ja Pille Raadik.

Väravavahid

Getriin Strigin (07.07.1996) – Tallinna FC Flora

Karina Kork (23.02.1995) – JK Tallinna Kalev

Kaitsjad

Pille Raadik (12.02.1987) – Åland United (FIN)

Ketlin Saar (02.05.1997) – Pärnu JK

Berle Brant (26.09.1989) – Pärnu JK

Elizaveta Rutkovskaja (09.12.1997) – Pärnu JK

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora

Sabina Ahmedova (24.04.1999) – JK Tallinna Kalev (laenul Tallinna FC Ajaxist)

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora

Poolkaitsjad ja ründajad

Signy Aarna (04.10.1990) – Åland United (FIN)

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora

Eneli Kutter (27.05.1991) – Tallinna FC Flora

Kairi Himanen (11.11.1992) – Pärnu JK

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora

Ulrika Tülp (20.06.1991) – Pärnu JK

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora (laenul Suure-Jaani Unitedist)

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tartu JK Tammeka

Anastasia Dodeltseva (30.07.1997) – Tallinna FC Levadia

Anastasia Ivanova (05.03.1999) – Tartu JK Tammeka

Anett Kadastu (25.09.1997) – JK Tallinna Kalev

Marie Heleen Lisette Kikkas (17.06.1996) – Tallinna FC Flora

Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora

* Eesti klubid märgitud eelmise hooaja seisuga