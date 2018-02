Eesti jalgpallinaiskond alustas aastat võiduga

Eesti jalgpallinaiskond pidas täna aasta esimese kohtumise ja alistas võõrsil peetud sõprusmängus Malta koondise 1:0 (0:0).

Eesti alustas kohtumist aktiivselt ja tekitas mitmeid ohtlikke olukordi, kuid paraku esimesel poolajal väravaarvet avada ei õnnestunud. Sellele vaatamata oli peatreener Jarmo Matikainen koondise tegutsemisega avapoolajal rahul.

„Mängijad tegi täna väga palju õigeid asju ja olid kohtumiseks hästi valmistunud. Teadsime, kuidas tahame kaitses tegutseda ja sellega saime hästi hakkama. Samuti olime palli võites kohe vastastele ohtlikud ning tekitasime palju häid väravalöömisvõimalusi. Asjad, mille kallal oleme ühistes trennides vaeva näinud, tasusid ennast täna ära. Minu jaoks oli väga positiivne näha, et mängijad olid veebruarikuus nii hästi valmis rahvusvaheliseks kohtumiseks,” tõi peatreener välja palju häid asju.

Mängu ainuke värav sündis 81. minutil – Malta väravavaht oli sunnitud enda karistusalast väljaspool veaga maha võtma head läbijooksu teinud Ulrika Tülpi. Sellele järgnenud karistuslöögi realiseeris kindlalt Katrin Loo, kelle jaoks oli tegemist 17. tabamusega koondise eest.

Koondise jaoks oli tegemist esimese kohtumisega soomlasest peatreeneri Jarmo Matikaineni käe all ja ühtlasi ka esimese võiduga Malta üle. Varasemalt oldi samade vastastega kohtunud seitsmel korral - viiel korral tuli leppida kaotusega ning kahel korral on õnnestunud viiki mängida. Debüüdid täiskasvanute koondises said täna kirja algkoosseisus alustanud Gerli Israel ja vahetusest sekkunud Samanta Uueda.

Järgmine mäng Maltaga ootab ees juba neljapäeval ning Matikainen usub, et selles kohtumises tahavad vastased ennast väga tõestada. „Arvan, et nad on neljapäeval väga motiveeritud, sest täna tundsin, et me olime parem võistkond ja väärisime võitu. Nüüd peame olema valmis Maltaks, kes on kindlasti näljasem, agressiivsem ja täis tahet ennast parandada.”