Eesti jalgpallimeeskond võõrustab juuni alguses MM-il mängivat koondist

Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab 9. juunil A. Le Coq Arenal MM-finaalturniiriks valmistuvat Marokot.

Maroko jaoks on tegemist peaprooviga Venemaal peetavaks finaalturniiriks, kus Aafrika koondis kohtub alagrupis Iraani, Portugali ja Hispaaniaga. Tegemist on ainsa MM-finaalturniiril mängiva koondisega, kes ettevalmistuse käigus siinse regiooni riike külastab.

Eesti meeste rahvusesindus on seni kohtunud 89 koondisega, Maroko saab olema 90.

Maroko koondise peatreeneriks on Hervé Renard. 49-aastane prantslane on varasemalt juhendanud ka teisi Aafrika koondiseid (Sambia, Angola, Elevandiluurannik) ning tuntud klubisid kodumaal (teiste seas Lille ja Sochaux). Zambiaga õnnestus Renardil triumfeerida Aafrika rahvuste karikavõistlustel 2012. aastal. Maroko koondise tüüri juures on prantslane 2016. aastast.

Võistkonna kapten Medhi Benatia mängib Itaalia suurklubis Juventus. Hispaania kõrgliigas pallivad Yassine Bounou (Girona), Nordin Amrabat (Leganés) ja Fayçal Fajr (Getafe). Noor talent, 19-aastane Achraf Hakimi kuulub Madridi Reali hingekirja. Samuti on mängijaid Prantsusmaalt (Fouad Chafik, Rachid Alioui, Hamza Mendyl) ja Saksamaa Bundesligast (Amine Harit).

Inglismaa Premier League’is kannab Southamptoni värve Sofiane Boufal. 27-aastane ründav poolkaitsja Younès Belhanda ja mitmekülgne 31-aastane Nabil Dirar mängivad klubijalgpalli Türgis vastavalt Galatasarays ja Fenerbahçes. Samas liigas mängib ka koondise ründaja Khalid Boutaïb (Yeni Malatyaspor). Jalgpallisõpradele peaks olema tuttav ka 47 mängus koondist esindanud Karim El Ahmadi, kes täna kuulub Rotterdami Feyenoordi ridadesse. Koondise ridades võib leida ka tema noore võistkonnakaaslase Feyenoordist Sofyan Amrabati ning liigarivaali Amsterdami Ajaxisse kuulub 24-aastane Hakim Ziyech, kes on koondise ridades löönud 13 mängus lausa seitse väravat.

Maroko on FIFA edetabeli 42. koondis, mis on Aafrika koondiste seas neljas näitaja. Meie juunikuise vastase auhinnakapis on üks tiitel Aafrika rahvaste karikavõistlustelt, kus triumfeeriti 1976. aastal. Maailmameistrivõistlustel on meeskond seni mänginud viiel korral. 1986. aastal õnnestus neil esimese Aafrika koondisena võita MM-finaalturniiril oma alagrupp, kui edestati Portugali, Poolat ja Inglismaad.

1998. aastal oli Maroko samuti lähedal alagrupist edenemisele, kuid sama alagrupi teises kohtumises löödi otsustavatel hetkedel värav, mis Maroko kaheksandikfinaali ukse taha jättis. Vigade parandus on võimalik teha juba tänavu suvel Venemaal, kui meeskond kvalifitseerus 20-aastase vaheaja järel MM-finaalturniirile – seal mängitakse B-alagrupis Portugali, Hispaania ja Iraaniga.

Eesti - Maroko maavõistlus toimub 9. juunil A. Le Coq Arenal. Staadion avatakse kell 17, avavile kõlab kell 19. Otsepilti näitab ETV. Pääsmed kohtumisele tulevad müügile lähiajal.

Eesti koondise maavõistlused 2018 (kõik algusajad Eesti aja järgi):

07.01.2018 Rootsi - Eesti 1:1

24.03.2018 kell 16 Armeenia - Eesti (Jerevan)

27.03.2018 kell 18 Gruusia - Eesti (Tbilisi)

30.05.2018 kell 19 Eesti - Leedu (Rakvere, Balti turniir)

02.06.2018 kell 19 Läti - Eesti (Lätis, Balti turniir)

09.06.2018 kell 19 Eesti - Maroko (A. Le Coq Arena)

08.09.2018 kell 21.45 Eesti - Kreeka (A. Le Coq Arena, UEFA Rahvuste liiga)

11.09.2018 kell 21.45 Soome - Eesti (Soomes, UEFA Rahvuste liiga)

12.10.2018 kell 21.45 Eesti - Soome (A. Le Coq Arena, UEFA Rahvuste liiga)

15.10.2018 kell 21.45 Eesti - Ungari (A. Le Coq Arena, UEFA Rahvuste liiga)

15.11.2018 kell 21.45 Ungari - Eesti (Ungaris, UEFA Rahvuste liiga)

18.11.2018 kell 21.45 Kreeka - Eesti (Kreekas, UEFA Rahvuste liiga)