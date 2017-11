Eesti jalgpalliliit jättis JK Sillamäe Kalevi litsentsist ilma

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) klubide litsentsikomisjon otsustas tühistada JK Sillamäe Kalevi Premium liiga litsentsi.

Otsuse põhjustas klubi majanduslikest raskustest tekkinud litsentsinõuete mittetäitmine. Sillamäe Kalevi 2017. aasta finantsplaan ei teostunud, mistõttu tekkisid suured võlgnevused töötajate, mängijate, klubide ja alaliidu ees, lisaks maksuvõlg.

„Andsime mitmel korral ajapikendust litsentsinõuete täitmiseks, kuid kahjuks ei suutnud klubi võlgu likvideerida ja sellises olukorras on ainuvõimalik otsus võtta litsents ära. Toetame alati klubisid ka rasketel aegadel, kuid antud olukorras puudub igasugune alus teistsuguseks otsuseks,“ ütles EJLi klubide litsentsikomisjoni esimees Janno Kaljuvee.

Seoses Sillamäe Kalevilt litsentsi äravõtmisega on 2017. aasta lõplik tabeliseis Premium liigas järgmine: 1. Tallinna FC Flora, 2. Tallinna FC Levadia, 3. Nõmme Kalju FC, 4. FCI Tallinn, 5. JK Narva Trans, 6. Paide Linnameeskond, 7. Tartu JK Tammeka, 8. Viljandi JK Tulevik, 9. Pärnu JK Vaprus, 10. JK Sillamäe Kalev.

„Liiga konkurentsi ja ausa mängu mõistes oli oluline, et Sillamäe hooaja lõpuni mängis,“ lausus EJLi president Aivar Pohlak. „Kümmekond aastat pakkus klubi järjepidevalt tugevat konkurentsi ja täitis sportlikus tähenduses olulist rolli, samal ajal oli selge, et viis, kuidas klubi on üles ehitatud, tähendas riske. Ei saa välistada, et aastate pärast tõuseb Sillamäe jälle tippjalgpalli tagasi, aga selle eelduseks on finantskohustuste täitmine.“