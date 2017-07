Eesti jalgpallikoondise võtmemängija tehakse rahaks

Norra jalgpallimeistrivõistluste kõrgliigas viimasel kohal olev Stavangeri Viking valmistub Eesti koondises võtmemängijate sekka kuuluva Karol Metsa müügiks, teatas kohalik meedia.

Viimased kaks ja pool aastat Vikingis võtmerolli täitnud 24-aastase Metsa leping norrakatega lõppeb tänavuse aastaga ja kuna peamiselt keskkaitsjana tegutsev Mets on uue kontrahti sõlmimisest keeldunud, püüab Viking ta lähiajal maha müüa, vahendab Soccernet.ee.

Vikingil on rahaliselt kitsas ning seetõttu spekuleeriti juba hooaja eel, et Mets võidakse rahaks teha. Toona ütles aga klubi esindaja Bard Wiggen, et nende esimene soov on eestlasega lepingut pikendada. Kuna see ei ole õnnestunud, on Viking Metsale asendajat otsimas.