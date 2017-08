Eesti jalgpallikoondise väravavaht pikendas Soome klubiga lepingut

Eesti jalgpallikoondise väravavahi Marko Meerits sõlmis oma koduklubi Vaasa Palloseuraga uue lepingu, mis kehtib kuni järgmise hooaja lõpuni.

Tänavu jaanuaris oli Meerits VPS-iga liitudes sõlminud 1+1 lepingu ning nüüd otsustas Soome klubi sellest lähtuvalt eestlase kontrahti aasta võrra pikendada.

Klubi peatreener Petri Vuorinen avaldas lootust, et 25-aastane Meerits tõuseb nende juures tõeliseks tippväravavahiks. "Meeritsa jätkamine on klubi jaoks oluline. Marko on andnud meeskonda tubli panuse ja loodetavasti ta areneb siin tipptegijaks," märkis Vuorinen.

Hetkel viibib Meerits Eesti rahvuskoondisega Kreekas ja valmistub homme õhtul peetavaks MM-valikmänguks.