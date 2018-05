Eesti jalgpallikoondise jaoks on Balti turniir olnud ikka pigem õnnetu lõpuga ja oma kahele lõunanaabrile on tavaliselt alla jäädud. Viimati suutsid eestlased Baltikumi parimaks tõusta 1938. aastal. Kui maavõistlusmängudes või valikmängudes on eestlased suutnud seejärel Läti ja Leedu eest magusaid võite noppida, siis Balti turniiril on kokkuvõttes ikka midagi nihu läinud. Nüüd on suur lootus, et 80 aastat kestnud ootus saab lõpuks läbi.

Nagu Eesti koondise kõige tulihingelisemad fännid tõdevad, siis Balti turniir on tähtis, kuna see on ainus turniir, kus meil on võimalik karikani jõuda. Pärast Leedu 2 : 0 alistamist on karika lõhna igatahes tunda. Viimane lihv tuleb asjale anda laupäeval, kui Riias minnakse vastamisi Lätiga.