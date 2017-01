Anier alustas tänavust hooaega Rootsi kõrgliigaklubis Kalmar, kuid seal talle poole aasta pealt enam uut lepingut ei pakutud.

26-aastase ründaja uus klubi asub hetkel Šotimaa meistriliigas viimasel kohal, olles 21 vooruga kogunud 16 punkti.

Varem on Anier Šotimaal esindanud ka Motherwelli, Dundee Unitedit ja Hiberniani. Eesti koondises on ta pidanud 34 mängu ja löönud seitse väravat.

SIGNING NEWS : Like buses, nothing for ages and then all come at once. #ICTFC Welcome Henri Anier to the Highlands https://t.co/AyTBuwek6D pic.twitter.com/5Y8IQbdJGf

— Official ICTFC (@ICTFC) January 16, 2017