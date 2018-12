Eesti jalgpallikoondise raudvara lõpetab karjääri

"Plaaniks on võib-olla proovida ennast treenerina. Aga mis-kus tõtt-öelda ei tea," kinnitas 36-aastane Dmitrijev, et pikk mängijakarjäär on arvatavasti läbi, kirjutab Soccernet.ee.

Sel hooajal esindas Dmitrijev kümnekordset Eesti meistrit FC Florat. Nende poolt tuli Dmitrijevi kinnitusel ka pakkumine uueks lepinguks ning tänane uudis Pavel Dõmovi liitumisest tema otsust ei mõjutanud: "Iseenda jaoks tegin otsuse, et pean midagi muud proovima."

Karjääri jooksul ka Norras, Venemaal ja Valgevenes klubijalgpalli mänginud Dmitrijev tegi koondisesärgis debüüdi 2004. aasta veebruaris Moldova vastu. Sarnaselt teistele vähemalt 100 korda koondist esindanud mängijatele ootab tedagi ees pidulik lahkumismäng A. Le Coq Arenal.