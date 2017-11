Eesti jalgpallikoondise maavõistlusmänge ohjavad Norra, Kosovo, Uus-Meremaa, Uus-Kaledoonia ja Haiti kohtunikud

Eesti jalgpallikoondis kaotas 2018. aasta MM-valikmängu Lilleküla staadionil Belgiale 0:2. 31. minutil viis külalised juhtima Dries Mertens, 86. minutil suurendas edu Nacer Chadli. Avapoolaja lõpus punase kaardi saanud Artjom Dmitrijev jättis Sinisärgid p

Eesti koondis peab sel kuul viis maavõistlust välismaal. Tänaseks on selgunud kõikide kohtumiste kohtunikebrigaadid.

Neljapäeval Helsingis toimuval Soome – Eesti maavõistlusel mõistab õigust Norra kohtunik Ola Hobber Nielsen, keda abistavad rahvuskaaslased Jon-Michael Knutsen ja Geir Oskar Isaksen. Neljas kohtunik on Kai Erik Steen.

Pühapäevasel maavõistlusel Malta – Eesti tulevad kohtunikud Kosovost, kui mängu vilistab Genc Nuza, keda abistavad Fatlum Berisha ja Bujar Selimaj. Neljas kohtunik on Trustin Farrugia Cann (Malta).

Seejärel sõidab koondis Okeaaniasse, kus on ees ootamas kolm maavõistlust. Neist esimeses, 19. novembril toimuval Fidži – Eesti mängul, on kohtunik Nick Waldron (Uus-Meremaa), abikohtunikud Glen Lochrie (Uus-Meremaa) ja Sione Manapuna Leaaetoe Teu (Tonga) ning neljas kohtunik Salesh Kumar (Fidži).

23. novembril toimuval Vanuatu – Eesti matšil on kohtunik Mederic Lacour (Uus-Kaledoonia), abikohtunikeks Bertrand Brial (Uus-Kaledoonia) ja Avinesh Narayan (Fidži) ning neljandaks kohtunikuks George Time (Saalomoni saared). 26. novembri Uus-Kaledoonia – Eesti mängu kohtunik on Kader Zitouni (Tahiti), abikohtunikeks on Jeremy Garae ja Hilmon Sese (mõlemad Vanuatu) ning neljandaks kohtunikuks Mederic Lacour (Uus-Kaledoonia).