Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja tegi ootamatu ülemineku

Kristiansund teatas oma kodulehel, et kuigi Baranov oli tänavu kimpus tervisega, soovis klubi temaga pikendada lepingut, mis oleks lõppenud selle aasta detsembris. "Kiirelt sai selgeks, et see, mida mängija soovis ja mida KBK suutis pakkuda, erines päris palju. Seega nõustusime ta sel suvel maha müüma, mis on parim valik mõlemale poolele. Nikita oli suurepärane KBK esindaja ja soovime talle edu Sogndalis," lausus Kristiansundi tegevjuht Kjetil Thorsen.