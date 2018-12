Eesti jalgpallikoondise EM-valikmängudeks on soetatud ligi 8000 piletit

Piletilevi müügiedetabelis on EM-valiksarja kodumängude pääsmete pakett olnud pikalt esikohal. Pakett sisaldab pääset 2019. aastal A. Le Coq Arenal toimuvatele mängudele neljakordse maailmameistri Saksamaa, Euroopa meistri Hollandi ning tugevate Põhja-Iirimaa ja Valgevenega.

Värskelt sai kinnituse 6. septembril 2019 toimuva Eesti - Valgevene mängu algusaeg: avavile kõlab kell 19.00.

Kuni aasta lõpuni on EM-valiksarja piletipaketil erihind, millega võib säästa ligi 20 eurot. Näiteks: kui ostad otsatribüüni paketi enne aasta lõppu, maksad 52,20 eurot (13 eurot mängu kohta), alates 1. jaanuarist on paketihind 58 eurot (14,50 eurot mängu kohta), kuid üksikpiletite summa samale istekohale on 72 eurot (18 eurot mängu kohta). Hinnavõit on seega ligi 20 eurot.

Eesti koondise kodumängud EM-valiksarjas:

08.06.2019 kell 19.00 Eesti - Põhja-Iirimaa, A. Le Coq Arena

06.09.2019 kell 19.00 Eesti - Valgevene, A. Le Coq Arena

09.09.2019 kell 21.45 Eesti - Holland, A. Le Coq Arena

13.10.2019 kell 21.45 Eesti - Saksamaa, A. Le Coq Arena