Eesti jalgpallikoondis võib aasta alguses uuesti MM-il mänginud Marokoga kohtuda

Eesti B-koondise mängud, mis on viimastel aastatel aset leidnud novembris pärast hooaja lõppu, tahetakse sel aastal pidada jaanuaris. Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht selgitas hiljuti, et planeeritakse kahte mängu ajavahemikus 3.-11. jaanuar, kirjutab Soccernet.ee.

Koondise peatreeneri Martin Reimi sõnul on üks potentsiaalseid vastaseid suvel maailmameistrivõistlustel mänginud Maroko, kes vahetult enne Venemaale sõitmist Eestiga Tallinnas kohtus ja 3:1 võitis. "Täpselt ei tea, kes vastased on - Marokost on olnud juttu kui ühest võistkonnast, kellega me kodus mängisime. See kant on, aga ma ei ole kindel, kui täpne see info on," rääkis Reim.