Eesti jalgpallikoondis viigistas Rootsiga, eestlaste värava autoriks Henri Anier

Eesti jalgpallikoondis viigistas aasta esimeses kohtumises Rootsiga. Abu Dhabis toimunud mäng lõppes seisuga 1:1. Eesti koondise värava autoriks oli Henri Anier.

Eesti asus kohtumist juhtima 58. minutil, kui posti põrkest saatis palli väravasse Henri Anier. 27-aastane Anier on nüüd koondise eest löönud aastate jooksul 11 väravat.

Võitu eestlastel siiski saada ei õnnestunud, kuna 79. minutil sai tabamuse kirja vahetusest sekkunud mulluse aasta Rootsi liiga suurim väravakütt Kalle Holmberg.

Eesti ja Rootsi on nüüd aastate jooksul kohtunud 17 korda ning Rootsil on kirjas 14 võitu. Kolm kohtumist on jäänud viiki ehk eestlastel libises esimene võit käest.

Eesti - Rootsi MÄNG LÄBI! 89 minutit mängitud. Rootsi otsib ikka võiduväravat, kuid seis püsib 1:1. Eesti teeb ära ka kuuenda vahetuse - 82. minutil võetakse Anier puhkama, Lilander mängu. Värava autoriks Kalle Holmberg, kes saadab karistusala joonelt palli alla vasakusse nurka. 79. minutil Rootsi viigistab! Eesti on jäänud päris suure surve alla. Veidike üle 10 minuti veel mängida. Meerits on koondise päästnud juba viiel korral. Meerits taas ülesannete kõrgusel - 77. minutil Eesti puurilukult järjekordne supertõrje. Just vahetusest sekkunud Kalle Holmberg lööb peaaegu oma esimestest puudetest kohe värava, kuid eesti õnneks läheb pall väravast mööda. 74 minutit mängitud. Rootslased saavad nüüd juba päris vabalt Eesti karistusalas tegutseda, kuid õnneks lööb Ken Sema mööda. Meerits teeb ridamisi häid tõrjeid. Rootsi on nüüd pannud hoogu juurde ning eestlastel on praegu veidike raske. Mängitud 67 minutit. Anier saab löögile karistusala vasakust äärest ning saadab posti põrkest palli väravasse. Eesti asub kohtumist 58. minutil juhtima. Värava lööb Henri Anier! 55 minutit mängitud. Mäng jätkub esimese poolajaga sarnases tempos ehk väga suurt hoogu mängus ei ole ning mõlemad otsivad vaikselt omi võimalusi. Eesti teeb veel kaks vahetust. Puhkama Miller ja Mošnikov. Mängu Marin ja Roosnupp. Pall jõuab 47. minutil ka Eesti koondise väravasse, kuid kohtunik oli juba mitu sekundit varem vilistanud vea. Teine poolaeg käib! Puhkama Baranov, Mööl ja Antonov. Eesti teeb teiseks poolajaks kolm vahetust. Mängu tulevad Trevor Elhi, Mikk Reintam ja Mihkel Ainsalu. Kohtumise esimene poolaeg on lõppenud! Seis 0:0! 43. minutil on Eestil tõeliselt ohtlik olukord - esmalt lööb kaugelt Antonov ja seejärel saab lähedalt löögile veel Anier. Rootsi puurilukk on aga mõlemal juhul kindel. 38. minutil on Rootsil taas ohtlik olukord. Baranov lükkab ohtlikult palli oma värava suunas, kuid kohtunik annab ka vile ning pall Eestile. 35 minutit mängitud. Rootsi saab vahepeal surve peale, kuid Eesti üritab nüüd mängu rahustada. 31. minutil sätib Anier palli ilusasti vasaku jala peale ning kõmmutab karistusalast ka peale. Rootsi väravavaht aga tõrjub. Eesti seni parim olukord. Eesti saab 29. minutil oma esimese nurgalöögi. Mošnikov annab hea palli ja esimese ning teise palli võidavad eestlased, kuid ohtlik pealelöök jääb lõpetuseks tegemata. Mošnikov saab siiski meeskonda edasi aidata. Korraks pannakse kohtumine seisma. Peagi saab näha, kas Mošnikovil suudetakse verejooks peatada või tuleb teha vahetus. Mošnikov saab hoobi vastu nina ning verd voolab ojadena. 20. minutil on Rootsil esimene ohtlik olukord - Marko Meerits on väravas kindel ja tõrjub. 13. minutil on Eestil tekkimas hea võimalus. Rootslased eksivad keskväljal sööduga ning vaheltlõike teinud Sergei Mošnikov tormab rünnakule. End on pakkumas ka Anier, kuid lõpuks kaotab Mošnikov palli. 11. minutil saab Rootsi esimese nurgalöögi. Ülemäära ohtlikku sealt midagi ei tule. 10 minutit mängitud. Kohtumise alguses ei ole midagi ülemäära teravat juhtunud. Mõlemad vastased kombivad teineteist. Mäng peetakse Abu Dhabis sisuliselt tühjal staadionil. Ei ole ka midagi imestada, kuna tegemist on tavapärase maavõistlusmänguga ja kohalikke selline matš eriti ei huvita. Kohtumine algab Rootsi koondise palli valdamisega. Avavile on antud! Rootsi pani palli mängu! Rootsi algkoosseis: Pontus Dahlberg, Anton Tinnerholm, Franz Brorsson, Linus Wahlqvist, Kristoffer Olsson, Gustaf Nilsson, Joel Andersson, Joakim Nilsson, Robert Gojani, Jiloan Hamad, Jordan Larsson.

Eesti ja Rootsi kohtusid omavahel viimati kaks aastat tagasi, kui 6. jaanuaril oldi vastamisi samuti Abu Dhabis. Toona lõppes matš skooriga 1:1. Sarnaselt seekordsele mängule jäid ka kaks aastat tagasi mõlema tiimi paljud põhimehed kohtumisest eemale. Eesti koondise värava eest hoolitses kaks aastat tagasi Albert Prosa. Rootsi tabamuse autoriks oli Mikael Ishak.

Kokku on Eesti ja Rootsi aastate jooksul kohtunud 16 korda. Rootsi on seni võitnud 14 mängu ja kaks matši on jäänud viiki. Eesti ei ole seni rootslaste vastu võidurõõmu tunda saanud.

Eesti algkoosseis kohtumiseks Rootsiga: Marko Meerits, Karl Mööl, Nikita Baranov, Madis Vihmann, Joonas Tamm, Dmitri Kruglov, Artjom Dmitrijev, Ilja Antonov, Sergei Mošnikov, Martin Miller, Henri Anier.

Kohtumine Abu Dhabis Zayed Sports City staadionil algab Eesti aja järgi kell 19.15. Delfi Sport toob kohtumise käigu lugejateni.