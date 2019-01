Eesti jalgpallikoondis sõidab Katari kuue debütandiga

Tavapäraselt kaasab koondis väljaspool FIFA ametlikke mängupäevi peetavateks maavõistluseks mitmeid potentsiaalseid debütante. Sel korral on neid valikus kuus - Märten Kuusk, Henrik Pürg, Markus Poom (kõik FC Florast), Robert Kirss (Nõmme Kalju), Rasmus Peetson (FCI Levadia) ja Tristan Koskor (Tartu Tammeka).

Samuti oli tavapäraselt terve rida neid mängijaid, keda koduklubi ei lubanud väljaspool ametlikke mängupäevi koondise juurde.

Mõlemad mängud leiavad aset Katari pealinnas Dohas – põhjanaabritega ollakse vastamisi 11. jaanuaril ja Islandiga 15. jaanuaril. Täpsed algusajad kinnitatakse lähipäevil. Selgumisel on ka mängude otsepildiga seonduv.

Jaanuaris peetavad maavõistlused on viimased enne märtsis algavat EM-valiksarja, kus vastasteks on Põhja-Iirimaa, Saksamaa, Valgevene ja Holland. Soodsad piletipaketid EM-valiksarja kodumängudele on saadaval Piletilevis.

Eesti koondis maavõistlusteks Soome ja Islandi vastu:

Väravavahid

Marko Meerits (26.04.1992) – klubita 11/0

Sergei Lepmets (05.04.1987) – Tallinna FCI Levadia 3/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Lillestrøm SK (NOR) 2/0

Kaitsjad

Taijo Teniste (31.01.1988) – SK Brann (NOR) 68/0

Gert Kams (25.05.1985) – Tallinna FC Flora 53/2

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 27/3

Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 13/0

Trevor Elhi (11.04.1993) – klubita 7/0

Hindrek Ojamaa (12.06.1995) – Vaasa Palloseura (FIN) 4/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 0/0

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Gliwice Piast (POL) 109/23

Sander Puri (07.05.1988) – Waterford F.C. (IRL) 74/4

Henri Anier (17.12.1990) – klubita 56/12