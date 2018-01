Eesti jalgpallikoondis saab homme teada Rahvuste liiga vastased, Reim on loosimisel kohapeal

Homme kell 13 loositakse Šveitsis Lausanne'is 2018/2019. aasta UEFA jalgpalli Rahvuste liiga alagrupid. Loosimistseremoonial viib kohapeal ka Eesti koondise peatreener Martin Reim.

"Sealt võib tulla nii lähinaabrite heitlust kui ka ainult Balkanimaid. Loodan, et tuleb segu. Et oleks erinevaid tüüpi vastaseid. Nii oleks ka treenerile huvitavam. Tahaks valmistada võistkonda ette erinevat moodi," rääkis Reim detsembris Estonia kontserdisaalis toimunud jalgpalligalal Delfile.

"Sellest vaatepunktist, kelle vastu oleks lihtsam mängida, vaadata ei saa. Kindlasti peame tegema väga hea mängu, et neid meeskondi võita."

Rahvuste liiga mängud peetakse sel aastal septembris, oktoobris ja novembris. 55 liikmesriiki on jaotatud nelja liigasse. Eesti kuulub C-liigasse, kus koondised jaotatakse loosi tahtel kolme neljaliikmelisse ja ühte kolmeliikmelisse alagruppi, Eesti kuulub kindlasti neljaliikmelisse alagruppi.

Rahvuste liiga alagruppide koosseisud. kaader videost

C-liigas on riigid loosimiseks neljas tugevusgrupis: esimesse kuuluvad Ungari, Rumeenia, Šotimaa ja Sloveenia, teise Kreeka, Serbia, Albaania ja Norra, kolmandasse Montenegro, Iisrael, Bulgaaria ja Soome ning neljandasse lisaks Eestile ka Kürpros ning Leedu. Klimaatiliste tingimuste tõttu ei saa samas alagrupis olla rohkem kui kaks põhjamaad, mistõttu Eesti ei saa kuuluda samasse gruppi nii Norra kui ka Soomega.

Millist gruppi me tahame?



Asetuste järgi kõige tugevam oleks Eesti jaoks alagrupp, kuhu kuuluksid Ungari, Kreeka ja Montenegro, esimese kolme loosigrupi nõrgimad on Sloveenia, Norra ja Soome, kuid sellise seltskonna kokku sattumisel võetaks loosikausist uus pall. Tribüünide täituvuse ja atraktiivuse mõttes tasuks Eesti jalgpalliliidul loota grupile Šotimaa, Albaania/Serbia, Soome. Briti saarte fännid on alati välismaal rohkearvuliselt esindatud, Serbia toetajad on varemgi Eestis mürglit korraldanud, albaanlasi võib üle lahe tulla Soomest või Rootsist, soomlasi käib Tallinnas niikuinii päevast-päeva hordides.

Rahvuste liiga esimesed kaks vooru toimuvad 6.-11. septembrini 2018, alagrupimängud kulmineeruvad oktoobris ja novembris. C-liiga alagruppide võitjad pääsevad UEFA rahvuste liiga B-liigasse ja viimased langevad D-liigasse. Kui alagrupi võitja ei pääse EM-valiksarja kaudu 2020. aasta EM-finaalturniirile, siis saab ta võimaluse finaalturniiri pääset jahtida 2020. aasta märtsis toimuvates play-off mängudes.

Otseülekannet UEFA rahvuste liiga alagruppide loosimiselt näitab ETV2.