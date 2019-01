Eesti jalgpallikoondis saab esimese mustanahalise mängija?

25-aastane kaitsev poolkaitsja Reginald Mbu Alidor on Prantsusmaa tippklubi Lille'i kasvandik, kes liitus Kaljuga 2014. aastal ning on viimase viie aastaga elu Eestis sisse seadnud - tal on eestlannast naine ja laps.

Eesti kodakondsuse taotlemise üheks eelduseks on välismaalase puhul Eestis kaheksa aastat elamine, mistõttu tuleb Reginaldil võimaliku Eesti passi ja Eesti koondise esindamisega veel mitu aastat oodata.