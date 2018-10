Eesti jalgpallikoondis plaanib aasta alguses Aafrikasse turneele minna

Kolm aastat toimunud turnee on eelkõige mõeldud koondise lähima tagala arendamiseks, mille raames kohtutakse erinevate väliskoondistega, kirjutab Soccernet.ee. Mullu käis B-koondis Okeaanias, aasta enne seda Kariibidel, kuid tuleva aasta alguses peetakse laager ilmselt Aafrikas.

"Plaan on kaks mängu korraldada ajavahemikus 3.-11. jaanuar. Seda aega soosib mängukalender välisliigades - näiteks Norras lõpeb hooaeg novembri viimastel päevadel, jaanuari alguses on mängijad eeldatavalt paremas seisus ning Skandinaavia ja Soome klubid, kust tulevad mitmed koondislased, on harjunud, et sel ajal koondised maavõistlusi peavad," ütles Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht Soccernet.ee'le.

Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak vihjas juba kevadel, et järgmisel aastal võib rahvuskoondis turnee teha Aafrikasse.