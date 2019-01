Eesti jalgpallikoondis mängib Saksamaaga Mainzis

1. FSV Mainz 05 Arena (Opel Arena) mahutab rahvusvahelistel mängudel ligikaudu 27 000 pealtvaatajat. Igapäevaselt on see koduks Bundesliga meeskonnale 1. FSV Mainz 05. Staadion avati 2011. aastal. Piletiinfo avalikustavad alaliidud esimesel võimalusel.

Meeskondade teine omavaheline mäng toimub 13. oktoobril kell 21.45 A. Le Coq Arenal.

Eesti koondise jaoks algab tänavune EM-valiksari 21. märtsil, kui Belfastis kohtutakse Põhja-Iirimaaga. Viis päeva hiljem mängib koondis võõrsil maavõistluse Gibraltariga. Tänavune esimene kodumäng leiab aset 8. juunil A. Le Coq Arenal, kui kohtume Põhja-Iirimaaga. Piletipaketid tänavustele kodumängudele on müügil Piletilevis. Kui on soov koondist toetama minna Põhja-Iirimaale, siis on Reisidiilid.ee pannud kokku reisipaketi ning pääsmeid saab eraldi osta ka jalgpalliliidu koduleheküljelt.

Eesti koondise mängud EM-valiksarjas (algusajad Eesti aja järgi):

21.03 kell 21.45 Põhja-Iirimaa – Eesti, Windsor Park

08.06 kell 19.00 Eesti – Põhja-Iirimaa, A. Le Coq Arena

11.06 kell 21.45 Saksamaa – Eesti, 1. FSV Mainz 05 Arena

06.09 kell 19.00 Eesti – Valgevene, A. Le Coq Arena

09.09 kell 21.45 Eesti – Holland, A. Le Coq Arena

10.10 kell 21.45 Valgevene – Eesti

13.10 kell 21.45 Eesti – Saksamaa, A. Le Coq Arena

19.11 kell 21.45 Holland – Eesti