Eesti jalgpallikoondis lõpetas kummalise 75 mängu pikkuse seeria

Eesti jalgpallikoondis teenis mängus Malta vastu oma esimese penalti viimase kuue aasta jooksul.

Sergei Mošnikovi täpne 11 meetri karistuslöök 14. minutil Malta vastu oli eestlaste esimene penalti pärast 11. oktoobrit 2011, kui Konstantin Vassiljev eksis penaltipunktil kodus peetud maavõistlusmängus Ukraina vastu. Pärast seda oli Eesti mänginud koguni 75 (!) kohtumist ilma selleta, et kohtunikud oleksid sinisärkide kasuks mõne penalti määranud.

Sealjuures oli enne ülipikka seeriat Eesti saanud penalti kahes mängus järjest: Vassiljev realiseeris neli päeva varem penalti meie jaoks ülioluliseks kujunenud 2:1 võidumängus Põhja-Iirimaa üle, mis viis meid 2012. aasta EM-valikturniiri play-off'i.

75 mängu pikkune penaltita seeria on äärmiselt haruldane: näiteks eelmise hooaja Premier League'i statistikat vaadates määrati keskmiselt üks 11 meetri karistuslöök iga 0,28 mängu kohta - see tähendab, et üks võistkond peaks tavaliselt saama penalti kasutada umbes iga seitsme mängu tagant.