Eesti jalgpallikoondis kohtub novembris Ukrainaga

Ukraina asub FIFA edetabelis 28. kohal. Meeskond näitas oma taset sügisel UEFA Rahvuste B-liigas, kui oma alagruppi alustati kolme võiduga, tagati sellega pääs A-liigasse ning kindlustati koht play-offides, kui meeskonnal ei õnnestu EM-finaalturniirile pääseda läbi valikturniiri.

Ukraina on seni osutunud Eestile keeruliseks vastaseks, kui oleme neljal korral pidanud nende paremust tunnistama. 1994. aasta novembrikuus vandusime vastasele Kiievis EM-valikmängus alla 0:3, ning pool aastat hiljem oli Ukraina meist Tallinnas parem 1:0. Enam kui 15-aastase pausi järel pidasid koondised kümnendi alguses maavõistluseid, kui Eestis 2011. aastal peetud mäng lõppes külaliste 2:0 võiduga ning 2012. aastal Austrias Kufsteinis peetud kohtumises olid Ukraina võidunumbrid 4:0.

Ukraina – Eesti mängupaik ning algusaeg on veel selgumisel. Alaliidud avaldavad info esimesel võimalusel.

Eesti koondise jaoks algab tänavune aasta EM-valiksarjaga, kui 21. märtsi kohtutakse Belfastis Põhja-Iirimaaga. Viis päeva hiljem mängib koondis võõrsil maavõistluse Gibraltariga. Tänavune esimene kodumäng leiab aset 8. juunil A. Le Coq Arenal, kui kohtume Põhja-Iirimaaga.

Piletipaketid tänavustele kodumängudele on müügil Piletilevis. Kui on soov koondist toetama minna Põhja-Iirimaale, siis on Reisidiilid.ee pannud kokku reisipaketi ning pääsmeid saab eraldi osta ka jalgpalliliidu koduleheküljelt.

Eesti koondise mängud 2019 (algusajad Eesti aja järgi):

21.03 kell 21.45 Põhja-Iirimaa – Eesti, Windsor Park

26.05 Gibraltar – Eesti, Victoria staadion

08.06 kell 19.00 Eesti – Põhja-Iirimaa, A. Le Coq Arena