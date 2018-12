Eesti jalgpallikoondis kohtub laineharjal oleva Islandiga, lisaks mängitakse Soomega

Mõlemad mängud leiavad aset Katari pealinnas Dohas – põhjanaabritega ollakse vastamisi 11. jaanuaril ja Islandiga 15. jaanuaril. Täpsed algusajad kinnitatakse hiljem. Selgumisel on ka mängude otsepildiga seonduv.

Eesti ja Soome on seni omavahel kohtunud 34 korda, Islandiga on varem mängitud 5 maavõistlust.

„Eesti meeste koondis on traditsiooniliselt aktiivne ja peab maavõistlusi ka väljaspool FIFA ametlikke päevi. Kui viimasel paaril aastal otsisime mänge pigem novembri lõppu, siis nüüd viisime koondise treenerite soovil sellised kohtumised jaanuari algusesse,” märkis Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Jaanuaris peetavad maavõistlused on viimased enne märtsis algavat EM-valiksarja, kus vastasteks on Põhja-Iirimaa, Saksamaa, Valgevene ja Holland. Soodsad piletipaketid EM-valiksarja kodumängudele on saadaval Piletilevis.

Eesti koondise mängud 2019. aastal (hetkeseis):



11.01.2019 Soome - Eesti, Doha

15.01.2019 Island - Eesti, Doha

21.03.2019 kell 21.45 Põhja-Iirimaa - Eesti, Belfast

08.06.2019 kell 19.00 Eesti - Põhja-Iirimaa, A. Le Coq Arena

11.06.2019 kell 21.45 Saksamaa - Eesti

06.09.2019 kell 19.00 Eesti - Valgevene, A. Le Coq Arena

09.09.2019 kell 21.45 Eesti - Holland, A. Le Coq Arena

10.10.2019 kell 19.00 Valgevene - Eesti

13.10.2019 kell 21.45 Eesti - Saksamaa, A. Le Coq Arena

19.11.2019 kell 21.45 Holland - Eesti