Eesti jalgpallikoondis alustas Kaukaasia-turneed väravateta viigiga Armeenia vastu

Eesti jalgpallikoondis alustas täna oma Kaukaasia-turneed ja tegi Jerevanis Armeenia meeskonnaga 0:0 viigi. Teisipäeval kohtutakse Tbilisis Gruusiaga.

Maavõistlusmängu Armeeniaga uudse 5-3-2 formatsiooniga alustanud Eesti jalgpallikoondis ei suutnud näidata, et värskem asetus rünnakul tulemuslikum oleks. Võõrsil tehtud 0:0 viik ei ole midagi, mille üle hõisata, aga samas ei ole see ka otseselt pettumuseks.

Kuigi kahe tormaja näol oleks Eestil võinud olla selle võrra rohkem rünnakujõudu, osutus reaalsus teistsuguseks. Mänguliselt tekkis Eestil seda asetust kasutades üksainus šanss - seda 12. minutil, kui keskkaitsja Joonas Tamme ideaalne ülipikk sööt Siim Lutsu leidis, ent Luts ei suutnud keerukast olukorrast väravavahti üle mängida.

Ülejäänud võimalused tekkisid Eestil standardolukordadest ning on hea tõdeda, et Taijo Teniste pikad audisissevisked on jätkuvalt sinisärkide jaoks tõeliseks relvaks. Teniste tugevatest "heidetest" tekkis Eestil kaks väga korralikku momenti, paraku jäi väravaesisel puudu törtsust õnnest.

Pisut rohkem tekkis võimalusi aga kodumeeskonnal Armeenial. Väravavaht Mihkel Aksalu pidi Eesti tõeliselt päästma kahel korral - 34. minutil äärelt antud karistuslöögi järel tekkinud olukorras ning 73. minutil vastaste suurima staari Henrikh Mkhitarjani karistuslööki tõrjudes. Ülejäänud osas sai meie viiemeheline kaitseliin hakkama küllaltki korralikult, kui mõned rabedused välja arvata. Väga hästi võeti kinni seesama Mkhitarjan, kelle esitust vaadates ei oleks tingimata aru saanud, et tegu on Arsenali mängumehega.

Väravateta jäänud kohtumist "vürtsitas" Jerevanis soojal märtsipäeval tolmu- ja liivatorm, mis paiskas väljakule 90 minuti jooksul omajagu prügi ning rebis kohtadelt lahti ka platsiäärsed reklaamtahvlid.

Eesti koondise ridades oli täna väga eriline päev keskväljamaestro Konstantin Vassiljevi jaoks, kes sai kirja oma 100. mängu Eesti koondises ning liitus eksklusiivse klubiga, kus teda ootasid ees 12 koondislast.

Vigastuse tõttu ei kuulu sel turneel Eesti rivistusse Enar Jääger ja Nikita Baranov.

Jalgpalli maavõistlus: Armeenia - Eesti Meelis Naudi: Kõik! Mäng lõppes 0:0. Meelis Naudi: Algavad lisaminutid, mida kohtunik lisas kaks, Meelis Naudi: 86. minut: Eesti pikad audi sissevisked on jätkuvalt ohtlikud - Teniste visatud pall leiab rikošeti järel Käiti, kelle kauglöök lendab kahjuks üle värava. Meelis Naudi: 82. minut: Vihmann pääses audi sisseviske järel otse värava eest löögile, ent armeenlane suutis viimasel hetkel nahkkera üle värava suunata! Meelis Naudi: Eesti vahetab: platsile Ilja Antonov ja Martin Miller, lahkuvad Anier ja Luts. Meelis Naudi: Armeenia ohtlik kontrarünnak. Meie õnneks üritab kodumeeskond taas kauglööki, mis sihile ei jõua. Meelis Naudi: 72. minut: Armeenia karistuslöök on ohtlik, kuid Aksalu päästab meie koondise! Meelis Naudi: 0:0 tundub üsna aus tulemus mängupilti arvestades. Kohtumise lõpuni jääb veel 20 minutit. Meelis Naudi: 62. minut: Zenjov platsile, puhkama pääseb Vassiljev. Eesti jätkab kahe ründajaga. Meelis Naudi: Vassiljevi karistuslöök leiab Vihmanni pea, kuid sealt vuhiseb pall üle värava. Meelis Naudi: Zenjov on platsile tulemas. Ründemängus ongi vaja midagi muuta. Meelis Naudi: 60 minutit saab mängitud. Teisel poolajal pole veel midagi üliohtlikku sündinud. Meelis Naudi: Armeenia hoiab ka teise poolaja alguses initsiatiivi. Meelis Naudi: Esimene vahetus: Artur Pikk asendab Ken Kallast. Meelis Naudi: Teine poolaeg algas. Meelis Naudi: Avapoolaeg on lõppenud seisul 0:0. Poolaja lõpus oli selgelt ohtlikum Armeenia koondis. Meelis Naudi: Avapoolajale lisati kaks minutit. Meelis Naudi: 44. minut: Luts sai kollase kaardi. Meelis Naudi: 41. minut: Vassiljevi ülikauge karistuslöök lendas taevasse. Meelis Naudi: 35. minut: Taas ohtlik tsenderdus meie värava all. Pall lendas üle Kallaste pea täiesti vabale armeenlasele, kelle pealöök aga ebaõnnestus. Meelis Naudi: 33. minut: Arsenali mees Henrikh Mkhitaryan andis üliohtliku karistuslöögi, mille järel Aksalu tegi hiilgava tõrje! Meelis Naudi: Pool tundi saab mängitud. Ohtlikke momente on olnud mõlemalt poolt, ent skoor püsib 0:0. Meelis Naudi: Vihmann päästab kahel korral meie koondise, lüües ohtliku tsenderduse värava eest minema. Meelis Naudi: 27. minut: Õnneks on armeenlaste sihik paigast ära. Nende järjekordne kauglöök vuhiseb väravast mööda. Meelis Naudi: 24. minut: Luts annab värava ette hea söödu, väravavaht on seiklema läinud, kuid paraku on kaitsja jaol ja pall Vassiljevini ei jõua. Meelis Naudi: 22. minut: Eesti värava all käis kõva tulevärk, kuid õnneks läks viimane pealelöök napilt mööda. Meelis Naudi: 13. minut: Ja nüüd ohtlik moment Eesti värava ees - kaks rikošetti järjest, kuid Aksalu suudab tõrjuda. Meelis Naudi: 11. minut: Luts pääses väravavahiga üks-ühe vastu, kuid puurivaht oli tasemel ja päästis Armeenia koondise. Meelis Naudi: 8. minutit mängitud. Midagi ohtlikku pole veel kummagi värava all sündinud. Meelis Naudi: Kallaste saab siiski jätkata ja vahetust vaja pole. Meelis Naudi: Ken Kallaste saab vigastada ja vajab arstide abi. Meelis Naudi: Mäng algas! Raul Ojassaar, Jerevan: Nõnda - meeskonnad on välja hõigatud ning kõige kõvema aplausi teenis loomulikult Armeenia kangelane Henrikh Mkhitarjan. Rahvast on 14 000 mahutaval staadionil veel vähevõitu, ehk kolm-neli-viis tuhat. Raul Ojassaar, Jerevan: https://twitter.com/Arsenal/status/977532169185845248 Raul Ojassaar, Jerevan: Armeenia algrivistus:https://twitter.com/KaRafayelyan/status/977530540822810629 Raul Ojassaar, Jerevan: Selline kari märulipolitseid on staadionit valvamas! Kes loeb pead kokku? Raul Ojassaar, Jerevan: Põhilised pidepunktid: formatsiooniks on 5-3-2, Vassiljev saab sajanda mängu kirja ründes, keskkaitses alustab Madis Vihmann ning Karol Mets on täna poolkaitses. Raul Ojassaar, Jerevan: Selgunud on tänane algkoosseis! https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.384321308814.164458.110931113814/10156103682533815/?type=3&width=500 Raul Ojassaar, Jerevan: Kes tahab staadionit ja selle ümbrust natuke lähemalt näha, külastagu julgelt Delfi Spordi Instagrami story't - sinna kogunevad täna kõige värskemad fotod! Raul Ojassaar, Jerevan: Delfi Sport on igatahes staadionil kohal ning kohe peaks siia jõudma ka Eesti meeskond. Ilm Jerevanis on ilus - päeval oli soojakraade lausa 25, praeguseks on temperatuur langenud 20 kanti, aga pisut on tuuline ning hiljem ähvardab sadada - võib-olla juba mängu ajal. Raul Ojassaar, Jerevan: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-jerevanis-armeenia-saadab-eesti-koondisele-vastu-argentina-rundaja?id=81535915

Mängu eel:

Eesti mängu puhul tasub huviga jälgida ka seda, millise uudse taktikaga siis lõppude lõpuks välja tullakse - Reimi sõnul on Eesti koondis otsimas alternatiivi senisele 4-5-1 asetusele, et olla pisut ohtlikum ka rünnakul. Samal ajal loodetakse säilitada ka hea tase kaitsemängus. Kuidas sellega hakkama saadakse, on näha juba tänases kohtumises.

Kohtumine Jerevanis endise Armeenia peaministri Vazgen Sargsjani nimelisel 14 000 inimest mahutaval staadionil algab Eesti aja järgi täna kell 16.00. Delfi Sport on Jerevanis kohapeal ning toob mängu huvilisteni otseblogis.