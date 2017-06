Eesti jalgpallikohtunikud määrati rahvusvahelistele mängudele

Eesti kohtunikud, kohtunike vaatlejad ja delegaadid teenindavad UEFA klubisarjade ja noorte Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri mänge.

Abikohtunik Silver Kõiv määrati 2.-15. juulini Gruusias toimuvale U19 noormeeste EM-finaalturniirile.

UEFA Meistrite liiga esimeses ringis teenindavad kohtunikud Juri Frischer, Dmitri Vinogradov, Aron Härsing ja Kristo Tohver täna õhtul Fääri saartel kohtumist kohaliku Vikinguri ja Kosovo klubi Trepca 89 vahel.

29. juunil on UEFA Euroopa liiga avaringis ametis kohtunike vaatlejad Uno Tutk ja Are Habicht, kes hindavad vastavalt KF Shkëndija (Makedoonia) - FC Dacia Chișinău (Moldova) ning FK Ventspils (Läti) - Valur Reykjavík (Island) mängude kohtunikke. Samal päeval on ametis delegaat Oleg Harlamov, kelle hallata on IFK Norrköping (Rootsi) - FC Priština (Kosovo) kohtumine.