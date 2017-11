Eesti Jalgpalli Liidu juhatuse liiget kahtlustatakse inimestelt vara välja petmises

Tänavu augustis pidasid politsei kiirreageerijad Tallinnas jõuvõtetega kinni kinnisvaraärimehe, keda kahtlustatakse kaitsetutelt inimestelt, sealhulgas lastelt ja invaliididelt, korterite ja raha välja petmises.

Skeemi keskmes on kohtutäiturite oksjonid, kus läheb võlgade katteks haamri alla kinnisvara ja ettevõte Delta Property OÜ, mille omanikud on Stanislav Borodin ja Daniil Savitski, vahendab ERR Uudised ETV saadet "Pealtnägija".

Savitski on avalikkusele rohkem tuntud, sest aastaid oli tegu Eesti mõistes tippjalgpalluriga. Paralleelselt omandas noor väravavaht juuradiplomi, sai 2014. aastal advokatuuri liikmeks ja asus tööle mainekasse büroosse Laus & Partnerid. Kõige muu kõrvalt on Savitski tegev ka Eesti jalgpalliliidu juhatuses.

Veel pühapäeval väitis Savitski, et tal pole selles loos lihtsalt mingisugust rolli, üürnikega tegelenud üksnes Borodin. Oma e-mailis kirjutab Savitski, et kriminaalasi on algatatud üksnes Stanislav Borodini vastu.

Iroonilisel kombel peeti ta juba päev hiljem kinni ja toimetati ülekuulamisele ning ka tema sai kahtlustuse kelmuses. Prokuratuur on hetkel äärmiselt kidakeelne, sest uurimine on nende sõnul algfaasis.

Majandusnäitajad, mida Delta Property avalikult deklareerib, on vägagi soliidsed ja mullu teenis firma ligi 200 000 eurot kasumit.

"Daniil Savitski informeeris meid tekkinud olukorrast nädala alguses. Eeloleval nädalavahetusel kohtub jalgpalliliidu president Savitskiga. Rohkem ei oska hetkel lisada," kommenteeris olukorda Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht Soccernet.ee'le.