Eesti ja Kreeka jalgpallimängul esitab hümni Vanemuise segakoor

„Hümn on vana ja väärikas asi, et ega seal palju ei ole vaja teha. Tuleb laulda sirge seljaga ja tõsiuskselt,” sõnas koori dirigent Valter Soosalu.

Lisaks hümni esitamisele viibib koor mängu ajal tribüünil rahva seas, et koos toetajatega üheskoos koondisele häälekalt kaasa elada. „Meil on Vanemuise kooris päris head ja tublid jalgpallitoetajad. Ma arvan ja loodan, et meist on abi,” oli Soosalu optimistlik.

Mängu eel jagatakse festivalialal kõikidele fännidele sini-must-valge trikoloori värvides laululehti, kus on kirjas erinevad fännilaulud ja -hõiked, mille abil saab Kalevipoegi toetada.

Vanemuine on Eesti mütoloogias laulujumal, mille peamised loojad olid Friedrich Robert Faehlmann ning Friedrich Reinhold Kreutzwald. Faehlmann hakkas Vanemuise kuju kasutama oma kunstmuistendites, Kreutzwald tõi ta sisse Kalevipoja algusvärssidesse, Carl Robert Jakobson tutvustas laulujumalat oma koolilugemikes. Aastal 1865 loodi Tartus mängu- ja lauluselts Vanemuine, mis korraldas ka I üldlaulupeo.

Eesti – Kreeka Rahvuste liiga kohtumine toimub laupäeval, 8. septembril Tallinnas A. Le Coq Arenal. Festivaliala ja staadioni väravad avatakse kell 19.45, hümnid ja koondiste rivistus toimub kell 21.30 ning kohtumise avavile kõlab kell 21.45.

Vaata videot, kuidas Vanemuise segakoor laupäevaseks mänguks valmistub, SIIT.