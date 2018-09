Eesti ja Kreeka jalgpallikohtumist vilistab türklane

Abikohtunikeks on Davie Goossens ja Charles Schaap ning lisakohtunikeks Paulus van Boekel ja Jeroen Manschot. Neljas kohtunik on Jan de Vries.

Gözübüyük on FIFA kategooria kohtunik olnud 2012. aastast, kaks aastat varem hakkas ta teenindama Hollandi kõrgliiga kohtumisi.

32-aastane Gözübüyük oli kuu aega tagasi Hollandi Superkarika kohtunik, sellest hooajast on tal veel ette näidata kohtumised nii Euroopa liiga kui Meistrite liigas kvalifikatsiooniturniirilt. Rahvuskoondiste mängudest oli ta viimati õigusemõistja Norra – Panama mängul 6. juunil. Möödunud MM-valiktsüklis oli ta kohtunik Kasahstan – Poola ning Läti – Šveits kohtumistes.

Gözübüyük teenindas Eestis 2012. aasta lõpus toimunud U17 EM-valikturniiri, kui meiega kuulusid ühte alagruppi Walesi, Põhja-Iirimaa ja Inglismaa noortekoondised.

Eesti – Kreeka kohtumine toimub A. Le Coq Arenal reedel, 8. septembril kell 21.45. Pääsmed on saadaval Piletilevis.

Rahvuste liiga alagrupi võitja võib jõuda 2020. aasta EM-finaalturniirile ja tõuseb järgmiseks Rahvuste liigaks aste kõrgemale. Seega on tegemist kohtumistega, kus on mängus tähtsad punktid. Lisaks Kreekale ja Soomele on meie alagrupis ka Ungari.